Губернатор Нижегородской области заявил о возможном продлении режима самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в очередной раз заявил о необходимости самоизолироваться на время пандемии коронавируса. В противном случае заболевших будет в разы больше и нет гарантий, что система здравоохранения справится с такой нагрузкой. Во время онлайн-интервью в Инстаграме телеведущая Тина Канделаки поинтересовалась у главы региона, какие эмоции у него вызывает мысль о том, что просто так коронавирус не победить.

- Признайтесь, боитесь? Страшно вам? - спросила телезвезда.

На что губернатор ответил, что сейчас власти делают все, чтобы держать ситуацию под контролем.

- То есть мы не на авось движемся, не вслепую. Но вопрос такой: можем ли мы ошибиться с прогнозом? С этой цифрой? Наверное, такое может быть. Но давайте не будем использовать эту терминологию: страшно - не страшно. Тревожно. И очень высокий уровень ответственности. Поэтому не бояться, конечно, нельзя, - заявил Глеб Никитин.

При этом чиновник отметил, что сейчас самое главное - это самоизоляция граждан. Если уровень ее продолжит падать, нас ждут самые драматичные последствия. Однако если люди одумаются и посидят дома, то к концу апреля - началу мая удастся выйти на плато и возможностей медицины окажется достаточно.

- Можно спрошу вас чисто по-человечески? Думаете, в мае еще посидим дома? - обратилась телеведущая к губернатору.

После непродолжительной паузы Глеб Никитин ответил: «Думаю, что да».

«Комсомолка» рассказывала, что режим всеобщей самоизоляции введен в столице Приволжья с 30 марта 2020 года. Это решение областных властей вызвало массу вопросов у жителей. На часть из них губернатор Глеб Никитин ответил в своем Инстаграме.

Напомним, что из-за особого режима в областном центре заработал новый механизм контроля за населением - QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода.

- В его основе нового механизма контроля - уникальный способ подтверждения на основе цифрового портала «Карта жителя Нижегородской области». Этот указ не устанавливает монополию или обязательность этого способа подтверждения. Он разработан для вашего удобства. За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки, - пояснил глава региона.

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