2020-04-17T17:01:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 17 апреля 2020 года: Жители продолжают выходить на улицу как ни в чем не бывало

Столица Приволжья не вошла даже в топ-5 городов-миллионников по уровню самоизоляции
Анастасия НАЗАРОВА
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За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 54 жителей Нижегородской области.За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 54 жителей Нижегородской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество заболевших COVID-19 растет, а уровень сознательности граждан оставляет желать лучшего. Хотя власти не устают напоминать, что остановить распространение коронавирусной инфекции получится только в том случае, если жители посидят какое-то время дома.

По данным Яндекса, уровень самоизоляции в Нижнем Новгороде на 16.00 17 апреля 2020 года составил всего 2,8 балла. Причем утром этот показатель держался на отметке 3,7 балла. Но затем с каждым часом падал, пока не опустился до 2,6 балла (по состоянию на 14.00), а потом кривая медленно пошла вверх (на момент публикации 2,8 балла).

Отметим, что самыми дисциплинированными к этому часу оказались жители Красноярска - там индекс уровня самоизоляции составил 3,6 балла. На втором месте - Москва (3,3 балла) и Новосибирск (3,3 балла), а на третьем - Пермь (3,1 балла). Вместе с тем последнюю строчку рейтинга делят Санкт-Петербург и Казань, где индекс уровня самоизоляции - 2,5 балла.

«Комсомолка» рассказывала, что с 15 апреля 2020 года нижегородцы могут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

Сообщалось также, что количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 400 человек. 17 апреля стало известно о 54 новых случаях заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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