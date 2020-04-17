Пасхальная служба в Нижнем Новгород 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из собора Александра Невского

Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы (0+) в Нижнем Новгороде состоится 18 апреля 2020 года в 23.00 и пройдет в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с 3 апреля 2020 года прямые трансляции богослужений из собора Александра Невского ведутся на телеканалах «ННТВ» и «Время Н». Доступ к трансляции предоставлен паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля» и ПАО «Ростелеком».

В ночь на 19 апреля с 23.00 до 04.00 на указанных выше каналах пройдет трансляция пасхальной службы. Увидеть богослужение в режиме онлайн также можно будет на портале «Серафимова земля».

- Мы привыкли в Пасху посещать церкви, встречаться с родными и близкими. В этом году другая ситуация. Службы в храмах проходят без прихожан. Призываю всех остаться дома и посмотреть трансляцию богослужений по телевизору, - обратился к нижегородцам глава региона Глеб Никитин.

Напомним, что с 15 по 19 апреля богослужения во всех нижегородских храмах и монастырях будут проходить лишь при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров. Однако в преддверии Пасхи нижегородцев интересует не только служба в храмах, но и освящение куличей, без которых трудно представить праздничный стол.

В этом году священнослужители при поддержке областного правительства освятят куличи и пасху на всех местных заводах-изготовителях.

- Нижегородцы смогут приобрести в магазинах уже освященные куличи, поэтому приносить их для освящения в храм не потребуется, - уточнили в Нижегородской епархии.

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