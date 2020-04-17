2020-04-17T20:42:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Двухнедельный карантин вводят для жителей других регионов, приезжающих в Нижний Новгород

Очередные изменения внесены в указ губернатора о режиме повышенной готовности
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Двухнедельный карантин вводят для жителей других регионов, приезжающих в Нижний Новгород.Двухнедельный карантин вводят для жителей других регионов, приезжающих в Нижний Новгород.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В указ губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности» внесены очередные изменения. В соответствии с новыми правилами, двухнедельный карантин теперь предусмотрен не только для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, но и других регионов, с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

- Теперь самоизолироваться должны все жители, приезжающие в Нижегородскую область любыми видами транспорта из российских регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, - сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. – Перечень таких регионов будет составлять региональный координационный штаб, исходя из динамики заболеваемости в каждом конкретном регионе. Все приезжающие должны будут провести 14 дней либо в домашней самоизоляции, либо в обсерваторе.

Также в соответствии с новыми требованиями на территории Нижегородской области запрещается пользование услугами каршеринга, а также участие в любительской и спортивной охоте.

- Некоторые охотники могут скептически отнестись к этой идее и заверить, что соблюдают все необходимые меры безопасности. Но на самом деле контролировать этот процесс очень сложно, - признал губернатор Нижегородской области. – Многие перед охотой заезжают в магазин или к друзьям. Все этот нарушает требования самоизоляции. Что касается каршеринга, то в автомобилях довольно сложно обеспечить необходимые меры безопасности, поэтому в этом случае мы решили последовать примеру Москвы.

Отдельный блок изменений касается работающих пенсионеров и беременных нижегородок. Теперь работодатели обязаны обеспечить всем им дистанционный режим работы.

- Это ограничение касается беременных женщин, лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, - говорится в документе. – Теперь им официально не разрешается выходить на улицу. Все работодатели обязаны либо перевести их на удаленку, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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