«Нам это зачем?»: Глеб Никитин объяснил, почему в Нижегородской области не планируется вводить режим ЧС

С 30 марта 2020 года в Нижегородской области введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Однако соблюдают его не все, объясняя свой протест тем, что останутся дома только после того, как местные власти объявят режим ЧС. В интервью с телеведущей Тиной Канделаки, которое состоялось в Инстаграме 14 апреля, глава региона Глеб Никитин объяснил, почему не собирается прибегать к таким мерам.

- Есть соответствующие статьи о чрезвычайных ситуациях, и там говорится, что объявление режима ЧС предусматривает возможность полного пересмотра обязательств, в том числе трудовых. То есть это разрушение всей структуры экономики на какой-то период времени. Вопрос: нам это зачем? - заявил губернатор Нижегородской области

Чиновник понимает, что жителям не нравятся ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Хотя есть и те, кто считает, что мер наоборот недостаточно.

- Всем мил не будешь. Пытаешься найти золотую середину. [Люди] начали говорить про те полномочия, которые дал нам президент. Действительно, полномочия в этой ситуации очень широкие, но нужно найти баланс. Понятно, что если сильно перегнешь палку, в экономике будет пустыня, а если не дожмешь - может захлестнуть волна вируса и здравоохранение не справится, - отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, сейчас ему кажется, будто он сидит за штурвалом самолета. А за иллюминатором - грозовой фронт, да к тому же двигатель начал барахлить. И вокруг раздаются крики: «На себя штурвал!», «От себя!», «Высота большая!».

- На самом деле, я считаю, что мы очень четко настроили механизмы. Жизнь покажет. Мы двигаемся по тонкой грани, и, надеюсь, пройдем по ней, - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи попросили поселить их в гостинице, чтобы не контактировать с родными после общения с пациентами, у которых COVID-19. Глава региона Глеб Никитин прислушался к просьбе, и уже 15 апреля медиков переселят в отели.

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