2020-04-14T17:47:13+03:00
Коронавирус Covid-19

«Фильтруйте информацию»: Как не сойти с ума в режиме самоизоляции из-за коронавируса в Нижнем Новгороде

Психологи рассказали, как пережить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса
Василий КРОТОВАлексей КАЗАКОВЦЕВ
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Как не сойти с ума в режиме самоизоляции из-за коронавируса в Нижнем Новгороде.Как не сойти с ума в режиме самоизоляции из-за коронавируса в Нижнем Новгороде.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вот уже две недели подавляющее большинство нижегородцев находится в режиме самоизоляции из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Это заточение в четырех стенах трудно переносить не только физически, но и психологически. Паническое состояние, тревога за родных, страх перед будущим – все это становится настоящей проблемой для горожан. Как не сойти с ума в режиме самоизоляции, в эфире радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» рассказала директор клиники психического здоровья «Семейная практика» Елена Смиренская.

• Выпишите страхи

Сейчас для многих стало характерно ощущение тревоги. Чтобы с этим справиться, нужно спросить самих себя – чего именно я боюсь? А потом выписать на листок бумаги все свои страхи: остаться без денег, потерять работу, безвылазно сидеть дома, заразиться коронавирусом и так далее. После того, как общее чувство тревоги будет разбито на конкретные страхи, справиться с ними будет намного легче. Достаточно рационально обдумать каждый из них.

Фильтруйте информацию

К сожалению, сейчас у многих выработалась настоящая зависимость от новостей о коронавирусе. Они едва ли не каждый час проверяют изменение статистики и следят за новостной лентой. Как правило, люди надеются найти там какую-то обнадеживающую информацию, но только глубже погружаются в депрессию. Чтобы этого избежать, нужно тщательно фильтровать информацию. Сейчас социальные сети и родительские чаты переполнены самыми разными фейками, призванными напугать население. Поэтому лучше выбрать для себя источник достоверной информации и пару раз в день проверят новости. Это должны быть официальные каналы: минздрав, правительство или ВОЗ.

• Составляйте список дел

Если вы сидите дома и вам нечем заняться, стоит составить для себя список простых дел на один день: разобрать шкаф, протереть пыль, прочитать книгу, сделать пять приседаний. Сейчас не время ставить больших планок перед собой. Хотя очень многие скачали какие-то ссылки и начали заниматься самообразованием, это не совсем верно. На фоне общего тревожного состояния в обществе, будет трудно заставить себя делать что-то глобальное. Лучше заняться простыми вещами и постепенно вычеркивать их из списка. Тогда в конце дня вы будете чувствовать себя героем, и уровень тревоги заметно снизится.

Откровенно разговаривайте с подростками и пожилыми людьми

Труднее всего в режиме самоизоляции уговорить остаться дома подростков и пожилых людей. Главное в этом случае – откровенно с ними разговаривать, делиться своими переживаниями и тревогами. Намного проще объяснить, что вы тоже волнуетесь: будет ли у вас работа, хватит ли у вас денег на время кризиса, сможете ли вы избежать заражения. И после этого всего попросите их оставаться дома, чтобы вы хотя бы не переживали за них. Подобное убеждение будет куда действеннее назидательного тона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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