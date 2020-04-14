Как и где можно освятить куличи в Нижнем Новгороде в период коронавируса

С 15 по 19 апреля богослужения во всех нижегородских храмах и монастырях будут проходить лишь при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров. Как рассказали в пресс-службе Нижегородской епархии, к таким мерам пришлось прибегнуть из-за пандемии коронавируса.

Начиная с 3 апреля, верующие могут следить за ходом богослужений дистанционно, оставаясь дома. Прямые эфиры из собора Александра Невского транслируются на канале ННТВ и на сайте «Серафимова земля».

Однако в преддверии Пасхи нижегородцев интересует не только служба в храмах, но и освящение куличей, без которых трудно представить праздничный стол.

В этом году священнослужители при поддержке областного правительства освятят куличи и пасху на всех местных заводах-изготовителях.

- Нижегородцы смогут приобрести в магазинах уже освященные куличи, поэтому приносить их для освящения в храм не потребуется, - уточнили в епархии.

Ранее мэрия закрыла все муниципальные кладбища приволжской столицы. Запрет действует до особого распоряжения и не распространяется на участников и организаторов похорон.

Напомним также, что в Вербное воскресенье православные христиане, проживающие в Нижнем Новгороде, отправились в церкви как ни в чем не бывало. Власти не смогли спокойно смотреть на это и обратились к верующим.

- Как православный человек прошу вас, братья и сестры об одном: поберегите себя и своих близких. Не искушайте Господа. Воздержитесь на время от походов в храмы и на кладбища. Важно сейчас осознать, а построен ли храм в нашей душе, - попросил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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