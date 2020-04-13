2020-04-13T18:20:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик коронавируса в Нижнем Новгороде: При соблюдении самоизоляции пик эпидемии сместится с середины мая на конец апреля

Эксперты составили математическую модель пика коронавируса в Нижнем Новгороде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Пик коронавируса в Нижнем Новгороде: При соблюдении самоизоляции пик эпидемии сместится с середины мая на конец апреля.Пик коронавируса в Нижнем Новгороде: При соблюдении самоизоляции пик эпидемии сместится с середины мая на конец апреля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Несмотря на то, что Нижегородская область с 30 марта 2020 года находится в режиме всеобщей самоизоляции, с каждым днем число заболевших в регионе становится все больше. По последним данным, в настоящее время в области насчитывается 224 заболевших. И главный вопрос, которых всех волнует – когда наступит пик коронавируса в Нижнем Новгороде.

- Нашими экспертами была разработана специальная математическая модель распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области, - рассказал глава региона Глеб Никитин. – Как показало исследование, соблюдение режима самоизоляции поможет значительно улучшить ситуацию с распространением коронавируса.

В соответствии с данными исследования, в случае соблюдения самоизоляции пик коронавируса в Нижнем Новгороде сместится с середины мая до 20-х чисел апреля.

- При этом количество заболевших в Нижегородской области уменьшится почти в 18 раз, - отметил Глеб Никитин. – Количество летальных случаев при этом сократится в 12 раз, а число пациентов в тяжелом состоянии – в 15 раз. При отсутствии изоляции в конце месяца в Нижегородской области будут заболевать около 400 человек в день. Это создаст критическую нагрузку на систему здравоохранения.

Как ранее сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, регионы отстают от Москвы по заболеваемости коронавирусом на 3-4 недели. А значит, это время должно использоваться для подготовки больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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