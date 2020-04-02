2020-04-02T11:28:12+03:00
Коронавирус Covid-19

QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции: что за система и когда введут

Стало известно, когда введут QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции: что за система и когда введут.QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции: что за система и когда введут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С сегодняшнего дня на территории Нижегородской области начинает работать новый механизм контроля за населением - QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции. Об этой системе подробно рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подписавший указ, определяющий механизм такого контроля.

- В его основе - уникальный способ подтверждения на основе цифрового портала «Карта жителя Нижегородской области», - рассказал глава региона. – Этот указ не устанавливает монополию или обязательность этого способа подтверждения. Он разработан для вашего удобства. За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в Нижнем Новгороде был введен еще 30 марта 2020 года. В соответствии с новым указом, оформить заявку на выход на улицу можно на портале «Карта жителя Нижегородской области». Сделать это можно по адресу nn-card.ru

-Если все в порядке, появится меню с причинами, которые определены в указе, - пояснил Глеб Никитин. - Когда система дает разрешение на выход, вы сразу получите подтверждение с QR-кодом. В результате, если вас остановит полиция, вам будет достаточно предъявить этот код. Причем сделать это можно прямо на экране.

Пока получить QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции можно только на портале. Но до 4 апреля обновленное приложение будет доступно в Google Play и AppStore.

- В том случае, если у вас нет смартфона, можно позвонить с обычного мобильного телефона на номер «112», - рассказал глава региона. - Следуйте инструкциям меню, ответьте на вопросы волонтера и получите номер заявки на выход. Тем, у кого есть только стационарный телефон, нужно будет также звонить «112». В этом случае вы можете запросить помощь волонтера, чтобы выйти из дома. В его сопровождении выход также возможен.

По словам главы региона, своё право выйти на улицу можно подтвердить и иным способом. Например, предъявив удостоверение или собаку, а также паспорт с пропиской.

- Однако QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции точно удобнее, - отметил Глеб Никитин. - Специальный раздел мы создаем для работодателей. Они будут проинформированы, как оформить заявки для работников для удобства и работников, и их самих. Если у работника аннулировано подтверждение, обращайтесь к работодателю. Главное, на что я рассчитываю в части соблюдения указа о самоизоляции - это ваша сознательность и ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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