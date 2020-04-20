Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 апреля 2020 года: Выявлено 113 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 апреля 2020 года выросло до 759. Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, опубликованным в понедельник утром, COVID-19 подтвердился еще у 113 человек.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, больше половины от общего числа заболевших приехали из крупных российских городов и регионов, а именно из Москвы и Московской области. Эти люди работали в столице, но из-за сложившейся ситуации вернулись домой или приехали на дачи.

- То есть люди заболели не здесь, а приехали уже инфицированными. К счастью, большинство из них сознательно относится к ситуации и с момент приезда соблюдает самоизоляцию, - подчеркнул глава региона.

Кстати, за минувшую неделю количество территорий, где были зафиксированы зараженные, увеличилось вдвое. Если изначально в этом списке числились 14 районов и городских округов региона, то на сегодняшний день их уже 27.

Кроме того, у 2% от общего числа заболевших COVID-19 в Нижегородской области болезнь протекает в тяжелой форме. Сейчас за жизни этих пациентов борются медики.

- Людям из группы риска категорически воспрещен выход на улицу. Обращаюсь к тем, у кого нет близких родственников и неоткуда ждать помощи: воспользуйтесь услугами волонтеров. Выйти из дома самим значит подвергнуться смертельному риску. Берегите себя! - напомнил Глеб Никитин.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля 2020 года, в нижегородской больнице скончался пятый пациент, у которого был подтвержден коронавирус. Очередной жертвой новой инфекции стал 60-летний мужчина. Двухсторонняя пневмония привела к молниеносному отеку легких и мозга.

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