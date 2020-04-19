2020-04-19T17:04:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года увеличилось до пяти

Очередной жертвой новой инфекции стал 60-летний мужчина
Елена КАРАЛ
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Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года увеличилось до пятиКоличество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года увеличилось до пятиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пятый пациент скончался от коронавируса в Нижнем Новгороде. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Очередной жертвой новой инфекции стал 60-летний мужчина. Двухсторонняя пневмония привела к молниеносному отеку легких и мозга.

- Эмоции пока тревожные. Летальный исход + 1. Итого 5. Мужчина 1960 года рождения. Двухсторонняя пневмония и, как следствие, молниеносный отёк легких и мозга. На печальном счетчике появится в понедельник, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Он также сообщил, что всего к аппарату искусственной вентиляции легких сейчас подключены 17 жителей Нижегородской области. При этом резерва ИВЛ-коек достаточно.

Давид-Мелик-Гусейнов также поблагодарил нижегородцев за высокий уровень самоизоляции.

Напомним, 18 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что медики борются за жизни тяжелых больных коронавирусом. В основном ими являются пенсионеры с хроническими заболеваниями. Чтобы спасти пациентов, их подключают к аппаратам ИВЛ. Глава региона также добавил, что сложные случаи есть и среди молодых нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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