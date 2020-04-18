Подтвержденные случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 27 районах Нижегородской области

18 Апр 2020 2020-04-18T17:42:34+03:00

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Случаи заражения COVID-19 подтверждены в 27 районах и городских округах Нижегородской области, в том числе в областном центре. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, коронавирусная инфекция впервые выявлена в Тоншаевском районе.

Напомним, что, по данным на 18 апреля 2020 года, число заболевших в регионе перевалило за 500. За минувшие сутки инфекция подтвердилась еще у 59 человек. При этом больше всего зараженных в Нижнем Новгороде - 365 человек. А среди муниципалитетов по количеству заболевших лидирует Павловский район - 35 случаев. Далее идут Саров (20), Кстовский район (19), Выкса (15) и Борский район (10).

По официальной информации, новые случаи выявлены в Шатковском, Борском, Богородском, Кстовском, Павловском и Арзамасском районах, а также во всех районах приволжской столицы.

Ранее «Комсомолка» сообщала со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, что у двух процентов от общего числа заболевших COVID-19 в регионе болезнь протекает в тяжелой форме. При этом четыре зараженных (0,7%) уже скончались.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

26 из 517 заболевших коронавирусом уже выздоровели и были выписаны из больницы. В общей сложности на COVID-19 протестированы 34946 человек (это один из самых высоких показателей в ПФО).

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ИСТОЧНИК KP.RU