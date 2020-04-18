2020-04-18T17:40:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородские врачи борются за жизни тяжелых пациентов с COVID-19

По словам главы региона Глеба Никитина, порой болезнь протекает непредсказуемо
Анастасия НАЗАРОВА
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У двух процентов от общего числа заболевших COVID-19 в Нижегородской области болезнь протекает в тяжелой форме. При этом четыре зараженных (0,7%) уже скончались, сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, медики борются за жизни тяжелых пациентов с коронавирусом. В основном это люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы спасти их, врачам приходится подключать пациентов к аппаратам ИВЛ. При этом чиновник добавил, что сложные случаи есть у молодых людей.

- Людям из группы риска категорически воспрещен выход на улицу. Обращаюсь к тем, у кого нет близких родственников и неоткуда ждать помощи: воспользуйтесь услугами волонтеров. Выйти из дома самим значит подвергнуться смертельному риску. Берегите себя! - попросил Глеб Никитин.

Кстати, в Нижегородской области у 85 % зараженных болезнь протекает в легкой и средней степенях тяжести, а у 7% вообще без каких-либо симптомов. Узнать о таких заболевших можно только в случае проведения тестирования.

- Если вы контактировали с зараженным человеком и относительно хорошо себя чувствуете, то это не значит, что вы здоровы. Соблюдайте абсолютную самоизоляцию. За заражение других людей грозит уголовная ответственность, - напомнил чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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