2020-04-14T10:47:44+03:00
Общество

На территории трамплина К-60 в Нижнем Новгороде начали засевать газоны

Объект был сдан в эксплуатацию на три недели раньше срока
Валерия ГРОМОВА
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На территории нижегородского трамплина К-60, возведенного на Гребном канале, начались сезонные работы по восстановлению озеленения. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сейчас рабочие отсыпают газоны плодородным грунтом и засевают травой.

Работы продлятся до конца месяца.

Напомним, сам объект был сдан в эксплуатацию 31 марта, что на три недели раньше, чем планировалось по госконтракту. Трамплин полностью готов, построены административно-бытовое здание, помещения для охраны, камеры хранения, а также трибуны для судей и тренеров.

Контракт на строительство был заключен еще в декабре 2018 года. На работы было потрачено 193 миллиона рублей из бюджета Нижегородской области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длина трамплина составит 60 метров. Его строительство осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области. Бюджет - 193,1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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