2020-04-13T16:30:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай заражения коронавирусом ребенка в Нижегородской области: «Нагулялись в теплую погоду»

10 новых случаев коронавируса зафиксировано в Дзержинске
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Первый случай заражения коронавирусом ребенка в Нижегородской области: «Нагулялись в теплую погоду»Первый случай заражения коронавирусом ребенка в Нижегородской области: «Нагулялись в теплую погоду»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сразу десять случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в городе Дзержинске Нижегородской области по данным на понедельник, 13 апреля 2020 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас все анализы направлены на верификацию для подтверждения диагноза. Три человека находятся в городской больнице №2, остальные – на строгой самоизоляции в домашних условиях. Известно, что один из зараженных – ребенок. Важно отметить, что все случаи были выявлены в период с 6 по 12 апреля – в это время режим самоизоляции уже действовал, однако из-за теплой и солнечной погоды многие вышли на прогулку.

- Убедите своих родственников старшего возраста, своих детей соблюдать строгий режим самоизоляции. Вы несете ответственность за их безопасность и здоровье. Осознайте: мы сможем остановить эпидемию, если будем относиться к режиму самоизоляции с полной ответственностью, - обратился к горожанам мэр Дзержинска Иван Носков.

Напомним, по данным на 13 апреля 2020 года, в Нижегородской области заражены коронавирусом 224 человека. 20 из них уже выздоровели и выписались из больниц, четверо скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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