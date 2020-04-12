«А построен ли храм в нашей душе?»: Власти призывают нижегородцев воздержаться от походов в церковь и на кладбище

В Вербное воскресенье многие нижегородцы, позабыв о режиме полной самоизоляции, отправились в церковь. В течение дня в соцсетях появляются фотографии со служб, на которые приходят толпы верующих. Власти не смогли проигнорировать такое и обратились к жителям с просьбой.

- Как православный человек прошу вас, братья и сестры об одном: поберегите себя и своих близких. Не искушайте Господа. Воздержитесь на время от походов в храмы и на кладбища.

melikdavidmsk Сегодня Вербное Воскресение. Люди решили пойти в церкви.

Важно сейчас осознать, а построен ли храм в нашей душе, - написал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей страничке в «Инстаграме».

Чиновник обратил внимание, что количество заболевших коронавирусом в регионе растет с каждым днем. Но, несмотря на это, люди все равно решили пойти в церковь.

- Сегодня это их решение еще не сказывается на кривой заболевших. Но обязательно скажется через пять-десять дней. Шлейфовый эффект инкубационного периода не заставит себя долго ждать, - добавил замглавы региона.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 очень серьезная.

- Если уровень самоизоляции и дальше будет на таком же уровне, то уже через две недели у нас будет 1,6 тысячи заболевших. Единственное, что может предотвратить стремительное распространение вируса, - это самоизоляция, - напомнил глава региона.

Властям Нижнего Новгорода даже пришлось закрыть муниципальные кладбища для посещения до особого распоряжения. Правда, запрет не распространяется на участников и организаторов похорон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список штрафов в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что

Полный список штрафов в период самоизоляции в Нижнем Новгороде опубликовало правительство (подробности)

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляции

Разработана математическая модель распространения коронавируса в Нижегородской области (подробности)

Глеб Никитин о введении карантина для прибывающих в Нижний Новгород из Москвы и Санкт-Петербурга: «О перекрытии границ региона речи не идет»

Очередные поправки внесены в Указ губернатора о режиме повышенной готовности (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.