«А построен ли храм в нашей душе?»: Власти призывают нижегородцев воздержаться от походов в церковь и на кладбище
В Вербное воскресенье многие нижегородцы, позабыв о режиме полной самоизоляции, отправились в церковь. В течение дня в соцсетях появляются фотографии со служб, на которые приходят толпы верующих. Власти не смогли проигнорировать такое и обратились к жителям с просьбой.
- Как православный человек прошу вас, братья и сестры об одном: поберегите себя и своих близких. Не искушайте Господа. Воздержитесь на время от походов в храмы и на кладбища.
Важно сейчас осознать, а построен ли храм в нашей душе, - написал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей страничке в «Инстаграме».
Чиновник обратил внимание, что количество заболевших коронавирусом в регионе растет с каждым днем. Но, несмотря на это, люди все равно решили пойти в церковь.
- Сегодня это их решение еще не сказывается на кривой заболевших. Но обязательно скажется через пять-десять дней. Шлейфовый эффект инкубационного периода не заставит себя долго ждать, - добавил замглавы региона.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 очень серьезная.
- Если уровень самоизоляции и дальше будет на таком же уровне, то уже через две недели у нас будет 1,6 тысячи заболевших. Единственное, что может предотвратить стремительное распространение вируса, - это самоизоляция, - напомнил глава региона.
Властям Нижнего Новгорода даже пришлось закрыть муниципальные кладбища для посещения до особого распоряжения. Правда, запрет не распространяется на участников и организаторов похорон.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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