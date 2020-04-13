2020-04-13T14:52:47+03:00
Коронавирус Covid-19

За три дня в Нижегородской области поймали 128 нарушителей режима самоизоляции

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
За три дня в Нижегородской области поймали 128 нарушителей режима самоизоляции.За три дня в Нижегородской области поймали 128 нарушителей режима самоизоляции.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

То, что отныне нарушителей режима всеобщей самоизоляции в Нижегородской области будут штрафовать, стало известно еще в пятницу. Наряду с полицией правом составлять протоколы в отношении нарушителей вошли еще 600 должностных лиц, среди которых представители госветнадзора, департамента лесного хозяйства и других структур. В минувшие выходные были проведены первые рейды по городским улицам. И он дали свои результаты.

- За три дня в период с 10 по 12 апреля в Нижегородской области было составлено 128 протоколов об административных правонарушениях, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – Все рейды проходят совместно с полицией.

Напомним, на сегодняшний день самоизоляция считается наиболее действенной мерой защиты от распространения коронавируса.

- Штрафы, предусмотренные за нарушение режима самоизоляции, очень серьезные - от 1 000 до 30 000 рублей, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Но дело даже не в этом. Самое страшное сейчас - распространение коронавирусной инфекции. Только представьте, в регионе насчитывается уже свыше 200 подтвержденных случаев. Еще десятки тестов находятся на верификации. Если сохранится нынешний уровень самоизоляции, то уже через две недели у нас будет 1600 заболевших.

КОНКРЕТНО

Как избежать штрафа при выходе на улицу?

* оформить заявку на сервисе "Карта жителя Нижегородской области", размещенном на портале "nn-card.ru

* Лицам, не имеющим в пользовании смартфонов, можно подать заявку по единому номеру «112» .

* Лица, перемещающиеся в сопровождении волонтёров, имеющих соответствующее подтверждение, полученное с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" имеют право не оформлять заявку на выход за пределы места проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Нижегородской области отработали 594 сообщения на тему коронавируса в соцсетях
Почти 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Советском районе
Александр Калинин: «Опыт Нижегородской области по поддержке бизнеса нужно распространить в других регионах»
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Нижегородца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Очистные сооружения в Бутурлинском районе будут запущены в октябре 2020 года
Лаборатория нижегородского ГУАД расширит спектр проверок
Более 24 тысяч человек сдали анализы на коронавирус в Нижегородской области
Более 200 экземпляров рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области
Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области 25 апреля
Резкие перепады температуры и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе
Заразившийся коронавирусом фельдшер: «Респиратора не было, халат и маска одноразовые»
«Наденьте маску, и никто вас не осудит»: Как крестить ребенка во время коронавируса
Александр Васильев: «Врачи “Коммунарки” обещают отпустить домой через семь дней»
Богослужения пройдут без прихожан: Как отмечать Пасху в 2020 году