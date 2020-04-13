За три дня в Нижегородской области поймали 128 нарушителей режима самоизоляции

То, что отныне нарушителей режима всеобщей самоизоляции в Нижегородской области будут штрафовать, стало известно еще в пятницу. Наряду с полицией правом составлять протоколы в отношении нарушителей вошли еще 600 должностных лиц, среди которых представители госветнадзора, департамента лесного хозяйства и других структур. В минувшие выходные были проведены первые рейды по городским улицам. И он дали свои результаты.

- За три дня в период с 10 по 12 апреля в Нижегородской области было составлено 128 протоколов об административных правонарушениях, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – Все рейды проходят совместно с полицией.

Напомним, на сегодняшний день самоизоляция считается наиболее действенной мерой защиты от распространения коронавируса.

- Штрафы, предусмотренные за нарушение режима самоизоляции, очень серьезные - от 1 000 до 30 000 рублей, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Но дело даже не в этом. Самое страшное сейчас - распространение коронавирусной инфекции. Только представьте, в регионе насчитывается уже свыше 200 подтвержденных случаев. Еще десятки тестов находятся на верификации. Если сохранится нынешний уровень самоизоляции, то уже через две недели у нас будет 1600 заболевших.

КОНКРЕТНО

Как избежать штрафа при выходе на улицу?

* оформить заявку на сервисе "Карта жителя Нижегородской области", размещенном на портале "nn-card.ru

* Лицам, не имеющим в пользовании смартфонов, можно подать заявку по единому номеру «112» .

* Лица, перемещающиеся в сопровождении волонтёров, имеющих соответствующее подтверждение, полученное с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области" имеют право не оформлять заявку на выход за пределы места проживания.