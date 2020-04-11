2020-04-11T21:01:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Глеб Никитин о введении карантина для прибывающих в Нижний Новгород из Москвы и Санкт-Петербурга: «О перекрытии границ региона речи не идет»

Очередные поправки внесены в Указ губернатора о режиме повышенной готовности
Елена КАРАЛ
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Глеб Никитин о введении карантина для прибывающих в Нижний Новгород из Москвы и Санкт-Петербурга: «О перекрытии границ региона речи не идет»Глеб Никитин о введении карантина для прибывающих в Нижний Новгород из Москвы и Санкт-Петербурга: «О перекрытии границ региона речи не идет»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Гостям из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области придется соблюдать двухнедельный режим полной изоляции. Соответствующие изменения внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в указ о режиме повышенной готовности 11 апреля.

Соблюдать режим полной изоляции гостей из столичного региона и Санкт-Петербурга обяжут в течение 14 дней с момента прибытия. Сделать это они смогут в домашних условиях или в обсерваторе.

Все, кто прибывает на автомобилях, смогут покинуть Нижегородскую область и раньше срока. Однако сделать это можно будет, только если водитель и пассажиры проследуют от места самоизоляции до границы региона на выезд, не останавливаясь в пути.

Как отметил губернатор, на недавнем совещании с главами регионов, Президент России поручил максимально контролировать ситуацию с распространением инфекции в городах-миллионниках. В 500 километрах от Нижнего Новгорода живет свыше 40 миллионов человек, а основными центрами притяжения являются именно столица, Московская область и Санкт Петербург.

Высокая плотность населения вынуждает регионы отнестись к ситуации с особой ответственностью, учитывая рекомендации санитарных врачей. Последние советуют ввести дополнительные меры безопасности, пояснил губернатор

- Не идет речи о каком-то перекрытии границ региона. Двухнедельная изоляция связана исключительно с продолжительностью инкубационного периода коронавируса. Эта болезнь очень коварна и способна после долгой паузы нанести смертельный удар. В одном из районов был случай, когда человек, приехав из столичного региона, заразил сразу несколько земляков. Этого можно было избежать, если бы он просто на две недели остался дома, а при ухудшении самочувствия обратился к врачам, - рассказал Глеб Никитин.

Он также отметил, что Нижегородская область расположена в самом «сердце» России и любые ограничения вводятся только в ее интересах.

Гости обязаны предоставить информацию о себе

Лица, которые прибывают в Нижегородскую область на любых видах транспорта, обязаны сообщать о своем прибытии, предоставляя контактную информацию: ФИО, место отправления и фактического пребывания в регионе, номер автомобиля и номер телефона.

Эти данные нужно указывать на сайте «Карта жителя Нижегородской области» - nn-card.ru. Если использование сервиса невозможно по техническим причинам, то данные следует предоставить, позвонив по телефону «112».

О своем прибытии на автомобиле также нужно сообщить в ближайшем пункте выездного контроля.

Изменения в указ устанавливают и порядок, согласно которому гости будут обосновывать необходимость покинуть дом.

Это можно будет сделать с помощью QR-кода заявки или ее номера, которые оформляются на портале «nn-card.ru», либо через звонок в службу «112».

Можно также предъявить другие документы, которые подтверждают необходимость пребывания человека за пределами места его проживания. Например, это могут быть служебные удостоверения сотрудников органов и организаций, которые отвечают за безопасность и здоровье граждан. Подтвердить цель своего выхода из дома также можно будет другими способами, если вы выходите гулять с домашним питомцем, следуете в магазин или аптеку, выбрасываете мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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