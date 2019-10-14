Оцифровка захоронений на кладбище «Нижегородское» выполнена на 90 %

Работы по оцифровке кладбищ ведутся в графике. Как «Комсомольской правде» рассказали в МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода», оцифровка первой очереди кладбища «Нижегородское» выполнено на 90 %.

Напомним, по поручению мэра Владимира Панова кладбище в селе Федяково стало первым, где проводится оцифровка мест захоронения. Этапы инвентаризации захоронений включают: оцифровку существующих архивов, картографию и фотосъемку, а также внесение информации в базу данных.

Как рассказал руководитель Управления Андрей Прохоров накануне реализации пилотного проекта, книги регистраций захоронений находятся на территории муниципальных кладбищ. И есть вероятность потери данных за счет старения бумаги, уничтожения документов и чрезвычайных ситуаций.

- После проведения оцифровки все книги подлежат электронной архивации, и опасность потери данных исключается. Благодаря архивным данным можно будет восстановить потерянную информацию о захоронениях, расположенных на территории муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода, - пояснил чиновник.

По мнению специалистов, инвентаризация захоронений и созданная электронная база данных в последствие позволит решить ряд очень важных задач. Например, повысит качество предоставляемых населению услуг за счет создания публичных страниц для поиска гражданами захоронений родственников и близких. Кроме того, проделанная работа поможет выявить заброшенные места захоронений и исключить коррупционный фактор при выделении места для захоронения и разрешения на захоронение.

По данным на середину октября, подрядчик - ИП Максимов И. С. (город Владимир) - с помощью квадрокоптера выполнил топографическую съемку территории первой очереди кладбища «Нижегородское», создал карту кладбища с нанесением разметок кварталов и отразил на ней границы проездов и межквартальных проходов. Также произведена техническая съемка мест захоронений в кварталах 1, 2, 2а, 3, 5а, 5б, 6, 7 и 8, выполнено детальное фотографирование каждого надмогильного сооружений (24,9 тысячи снимков). Вдобавок ко всему отсняты журналы регистраций захоронений - с момента ввода в эксплуатацию кладбища для создания электронного архива. Параллельно формируется база данных захоронений.

Планируется, что все работы пилотного проекта по оцифровке захоронений на кладбище «Нижегородское» будут выполнены до конца октября 2019 года. И в МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» заверили, что инвентаризация завершится в намеченные сроки, несмотря на то, что в ходе работы возникали небольшие трудности, связанные с погодными условиями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

10 миллионов рублей выделено на оцифровку нижегородских кладбищ из городского бюджета.