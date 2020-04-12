Пассажиров «Ласточек» и «Сапсанов» будут рассаживать на безопасном расстоянии
Из-за пандемии коронавируса пассажиров поездов дальнего следования, а также скоростных поездов «Ласточка», «Стриж» и «Сапсан» будут рассаживать друг от друга на безопасном расстоянии. Как сообщается на сайте ГЖД, до 30 апреля 2020 года билеты на эти поезда будут оформляться с учетом новой схемы рассадки.
Так, в вагонах купе будут размещаться не более двух пассажиров, а в плацкартах - не более трех в одном отсеке. Если пассажиры путешествуют всей семьей либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех пассажиров и более, правила новой рассадки распространяться не будут.
Что касается вагонов с сидячими местами, то там схема рассадки будет зависеть от их конфигурации - два плюс два или три плюс два. В двухместном ряду пассажир садится у окошка, в трехместном - один у окошка, а второй у прохода. При этом средний ряд будет пустовать.
Добавим, что если билеты были куплены до того, как стало известно о новой схеме рассадки, пассажиры рассаживаются согласно оформленным проездным документам.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что с 30 марта 2020 года в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции. А со 2 апреля заработал новый механизм контроля за населением - QR-коды для идентификации жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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