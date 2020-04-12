Пассажиров «Ласточек» и «Сапсанов» будут рассаживать на безопасном расстоянии

Из-за пандемии коронавируса пассажиров поездов дальнего следования, а также скоростных поездов «Ласточка», «Стриж» и «Сапсан» будут рассаживать друг от друга на безопасном расстоянии. Как сообщается на сайте ГЖД, до 30 апреля 2020 года билеты на эти поезда будут оформляться с учетом новой схемы рассадки.

Так, в вагонах купе будут размещаться не более двух пассажиров, а в плацкартах - не более трех в одном отсеке. Если пассажиры путешествуют всей семьей либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех пассажиров и более, правила новой рассадки распространяться не будут.

Что касается вагонов с сидячими местами, то там схема рассадки будет зависеть от их конфигурации - два плюс два или три плюс два. В двухместном ряду пассажир садится у окошка, в трехместном - один у окошка, а второй у прохода. При этом средний ряд будет пустовать.

Добавим, что если билеты были куплены до того, как стало известно о новой схеме рассадки, пассажиры рассаживаются согласно оформленным проездным документам.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что с 30 марта 2020 года в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции. А со 2 апреля заработал новый механизм контроля за населением - QR-коды для идентификации жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Нижнем Новгород: Вход только для участников похорон

Мэрия объявила о закрытии кладбищ на Верное воскресенье и Пасху в Нижнем Новгороде в 2020 году (подробности)

Нижегородские казаки будут отпугивать коронавирус колокольным звоном

Спасительная акция продлится неделю [фото, видео] (подробности)

Список штрафов в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что

Полный список штрафов в период самоизоляции в Нижнем Новгороде опубликовало правительство (подробности)

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляции

Разработана математическая модель распространения коронавируса в Нижегородской области (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.