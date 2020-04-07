2020-04-06T20:41:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 апреля 2020 года: Закрыли детские сады и поделили область на две части

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 7 апреля 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Пандемия нового коронавируса набирает обороты во всем мире. И Нижегородская область не исключение.Пандемия нового коронавируса набирает обороты во всем мире. И Нижегородская область не исключение.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пандемия нового коронавируса набирает обороты, в том числе в Нижегородской области. Рассказываем последние новости о распространении коронавирусной инфекции в Нижнем Новгороде на 7 апреля 2020 года.

За минувшие сутки в регионе было подтверждено еще девять случаев заражения. Причем, как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, диагноз подтвердился у пациентов в разное время. Однако подтверждение из референс-центров пришло только сейчас. Вместе с тем под вечер стало известно о том, что из второй инфекционной больницы Нижнего Новгорода выписали еще четырех пациентов, у которых был коронавирус. Таким образом в общей сложности выздоровели восемь человек из 56.

Кроме того, власти назвали города и районы Нижегородской области, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. На территории этих населенных пунктов будет сокращен перечень компаний и предприятий, которым разрешено работать в этом месяце. В детских садах открыты только дежурные группы.

При этом саровчанам вовсе ограничили выезд с территории города из-за коронавируса. А на въезде теперь измеряют температуру тела. Как гласит указ губернатора Нижегородской области от 4 апреля 2020 года, ограничения будут действовать до окончания режима повышенной готовности в регионе.

Также с 7 апреля НПАТ увеличит количество автобусов на ряде маршрутов Нижнего Новгорода. Они частично или полностью дублируют маршруты Т-14, Т-79, Т-89, Т-63, Т-92 и Т-39. Это связано с тем, что частный перевозчик ООО «Лидер-Транс» сообщил о приостановлении обслуживания этих шести маршрутов.

Вместе с тем стало известно, что детсады Нижнего Новгорода не будут работать с 6 по 30 апреля 2020 года. В них установлены нерабочие дни, но сотрудникам сохранят заработную плату.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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