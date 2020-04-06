Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 6 апреля 2020 года: Выявлено девять новых случаев заражения

Еще девять новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижнем Новгороде. Эта информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф днем 6 апреля.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, диагноз подтвердился у пациентов в разное время. Однако подтверждение из референс-центров пришло только сейчас.

Тем временем в пресс-службе областного правительства добавили, что 6 апреля к выписке готовятся три пациента, поборовших коронавирусную инфекцию.

Отметим, что в общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 56 случаев заболевания коронавирусом. При этом четыре пациента уже выздоровели и были выписаны из инфекционной больницы.

«Комсомолка» рассказывала, что с 30 марта в столице Приволжья действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из своей квартиры можно только нескольких случаях. Например, если требуется неотложная медицинская помощь или необходимо идти на работу. Также уважительной причиной для того, чтобы покинуть жилище, является поход в магазин за продуктами или вещами первой необходимости. Кроме того, разрешается выбросить мусор и погулять со своим питомцем в радиусе 100 метров от дома.

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