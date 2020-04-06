Названы города и районы Нижегородской области, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал районы и города, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в состав «соответствующей территории» вошли четыре города, два района и один городской округ.

Так, за последние две недели случаи заражения были выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, на Бору, в Кстовском и Лысковском районах, а также в Выксунском городском округе.

На территории этих населенных пунктов будет сокращен перечень компаний и предприятий, которым разрешено работать в этом месяце. В детских садах открыты только дежурные группы.

- Главы смогут обратиться с предложением ввести дополнительные ограничения на въезд или выезд. Например, организовать бесконтактную термометрию. Это уже сделано в Выксе, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, 4 апреля 2020 года губернатор внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности и расширил перечень организаций, который смогут функционировать в период самоизоляции. Речь идет о нескольких предприятиях и компаниях, занимающихся определенной деятельностью. Но при этом все сотрудники должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. И никакого прямого контакта с клиентами! Подтверждения на право работать в нерабочие дни для этих организаций будут выдавать органы местного самоуправления.

КСТАТИ

По данным на утро 6 апреля 2020 года, в Нижегородской области зафиксированы 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все заразившиеся давно изолированы и проходят лечение, четыре пациента выздоровели и выписались из больницы, еще двое скончались.

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