Шесть маршрутов отменяются в Нижнем Новгороде с 7 апреля 2020 года

6 Апр 2020 2020-04-06T18:45:43+03:00

По словам руководства частного автопредприятия, им не на что заправляться и платить зарплату водителям

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Сразу шесть маршрутов перестанут ходить в Нижнем Новгороде с 7 апреля 2020 года. Информация об этом появилась в сообществе «В защиту Желтого Бампера» в социальной сети «ВКонтакте», где было опубликовано заявление от ООО «Лидер-Транс» в региональный минтранс.

- ООО «Лидер-Транс» и ООО «Победа-НН» с 7 апреля 2020 года временно приостанавливают свою деятельность по обслуживанию маршрутов Т-14, Т-79, Т-89, Т-63, Т-92 и Т-39 в связи с неблагоприятной экономической ситуацией – а именно с полным отсутствием денежных средств на ГСМ, содержание, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, выплату заработной платы сотрудникам и иным расчетам, - гласит информация в заявлении.

Отмечается, что маршрут Т-71, которому посвящена группа, продолжит свою работу. Однако и в его расписании произошли изменения – если раньше на этом маршруте можно было уехать и глубокой ночью, теперь выполнение ночных рейсов приостановлено на неопределенный срок.

Кстати, вскоре стало известно, что МП «Нижегородпассажиравтотранс» с 7 апреля на основании поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина об организации бесперебойного пассажирского сообщения увеличит количество автобусов на ряде маршрутов. Данные маршруты частично или полностью дублируют маршруты Т-14, Т-79, Т-89, Т-63, Т-92 и Т-39.

ИСТОЧНИК KP.RU