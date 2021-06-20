Подозреваемый в убийстве американки Кэтрин Сироу заключён под стражу

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. Фото: СОЦСЕТИ

Подозреваемый в убийстве 34-летней американки Кэтрин Сироу арестован на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Решением Городецкого городского суда на время предварительного следствия мужчина пробудет под стражей до 15 августа.

Живой в последний раз девушку видели недалеко от её съемной квартиры на Бору 15 июня. Перед своим исчезновением Кэтрин прислала матери странное письмо, в котором говорилось, что она едет в машине с незнакомым мужчиной.

Девушку искали в течение нескольких дней, местность прочесывали сотрудники оперативных групп, следователи и волонтеры. Однако уже 19 июня Кэтрин Сироу была найдена мёртвой, а СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре по подозрению в совершении этого преступления задержали 43-летнего местного жителя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, что 34-летняя Кэтрин Сироу приехала в Россию из Калифорнии три года назад, её главной целью было получить образование, которое здесь гораздо дешевле, чем в Америке. В Нижнем Новгороде она обучалась на юридическом факультете ННГУ им. Лобачевского, хотя у себя на Родине она тоже успела изучить историю искусств в Калифорнийском университете.

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