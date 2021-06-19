«Добрый, заботливый, обожаю детей»: Подозреваемый в убийстве американки Кэтрин Сироу искал себе девушку на сайтах знакомств

Подозреваемый в убийстве американки Кэтрин Сироу искал себе девушку на сайтах знакомств. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области продолжается расследование громкого убийства 34-летней студентки из США Кэтрин Сироу. Напомним, последний раз девушку видели недалеко от ее съемной квартиры на Бору. Незадолго до своего исчезновения она написала маме в США, что едет в машине с незнакомым мужчиной. Больше на связь она не выходила. Поиски девушки продолжались в течение нескольких дней. В них были задействованы и добровольцы, и полиция, и следователи. Утром 19 июня девушка была найдена мертвой.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении этого преступления был задержан 43-летний Алексей П., ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас он уже начал давать показания и сотрудничать со следствием. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Тело девушки нашли в лесополосе. Фото: СОЦСЕТИ

Между тем, задержанный рецидивист оказался завсегдатаем сайтов знакомств. Разумеется, ни на одной из своих страниц он не упоминал о своем криминальном прошлом.

- Не пью, не наркоман, добрый, заботливый, обожаю детей, - писал он на своей странице. – Ищу девушку своей мечты. Знакомлюсь для любви и романтики, cерьезных отношений.

Ни на одной из своих страниц он не упоминал о своем криминальном прошлом. Фото: СОЦСЕТИ

Другие его страницы в социальных сетях тоже не выдают в нем уголовника – напротив, он с удовольствием делился фотографиями своих картин. Сосновый бор, березовая роща, православные храмы - он утверждал, что все их он написал сам. На дам это действовало безотказно.

К слову, сама девушка тоже была зарегистрирована на сайте знакомств. Известно, что в Нижний Новгород девушка приехала несколько лет назад. Здесь она училась на юридическом факультете ННГУ. У себя на Родине она тоже успела получить образование – она изучала историю искусств в Калифорнийском университете. Там она окончила и бакалавриат, и магистратуру. Как следует из информации на ее странице в соцсети, в период с 2005 по 2011 года девушка служила в морской пехоте США.

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