Можно ли ездить на дачу в Нижнем Новгороде в период карантина: рекомендации и советы врачей

Режим полной самоизоляции в Нижнем Новгороде продлится минимум до 30 апреля 2020 года. И жителей волнует вопрос: можно ли ездить на дачу в период карантина? Довольно внятно и доходчиво на него ответил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе переписки с подписчиками в своем Инстаграме.

В частности, чиновника спрашивали выпустят ли жителей из города в область. На что тот ответил, что область не закрыта.

- Но давайте без острой необходимости лишний раз не покидать свои дома, - попросил глава региона.

То есть в деревню или на дачу уехать можно, но лишь в том случае, если вы не пользуетесь общественным транспортом и перемещаетесь строго из точки А в точку Б. При этом Глеб Никитин пообещал, что на машине жителей никто ни задерживать, ни проверять не будет. Если правила дорожного движения не нарушите, конечно.

Вместе с тем, напомним, что со 2 апреля в Нижегородской области заработал новый механизм контроля за населением - QR-коды для идентификации жителей областного центра в период самоизоляции. В его основе - уникальный способ подтверждения личности на цифровом портале «Карта жителя Нижегородской области».

Как уверяют местные власти, он разработан для удобства граждан. За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки. Поэтому перед поездкой на дачу все же придется доложить об этом властям. Жители уже поинтересовались у главы региона, на основании чего контролируются перемещения, если не введен режим ЧС.

- На основании режима повышенной готовности. В целях безопасности. Я бы сказал, в целях спасения людей, - ответил чиновник.

В свою очередь врач-вирусолог, доктор медицинских наук Евгения Селькова рассказала kp.ru, что лучше перебраться из квартиры за город, если, конечно, существует такая возможность.

- В пользу этого много факторов. Во-первых, за городом нет такого близкого контакта, как в многоквартирных домах. Во-вторых, чище воздух, вы фактически оказываетесь на природе даже не покидая границ своего участка. Кроме того, в загородных домах обычно больше жилой площади, чем в городе. Поэтому, если даже у кого-то из членов семьи проявились симптомы, его проще изолировать, - уточнила эксперт.

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