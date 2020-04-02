Продление режима полной самоизоляции в Нижнем Новгороде до 30 апреля 2020: для чего продлили период самоизоляции

В четверг, 2 апреля, стало известно о продлении режима полной самоизоляции в Нижнем Новгороде до 30 апреля 2020 года. Такое решение принято главой государства в связи с коронавирусной эпидемией, которая, как выяснилось, пока не идет на спад в России.

Продление нерабочей недели до конца месяца в Нижнем Новгороде планируется по прежней схеме. То есть парки, торговые центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские и кальянные не будут работать. А вот аптеки, продуктовые магазины и магазины с предметами первой необходимости продолжат функционировать.

Общественный транспорт будет работать, как и раньше, однако интервалы движения сократятся ввиду снижения трафика. Кроме того, напомним, что ранее было приостановлено действие льготных проездных. Причем это касается также студентов и школьников, которым сейчас вовсе не нужно посещать образовательные учреждения.

Конечно, не перестанут работать медицинские учреждения. Однако, как рассказывала «Комсомольская правда», поликлиники прекратили плановый прием пациентов. С 30 марта оказывается только экстренная медицинская помощь.

Добавим, что в общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 25 случаев заболевания коронавирусом. Причем четыре пациента уже выздоровели и покинули инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что с 30 марта в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции. Покидать свое жилище можно лишь в некоторых случаях: если требуется неотложная медицинская помощь, нужно съездить на работу, сходить в ближайший магазин за продуктами и вещами первой необходимости, надо вынести мусор или погулять с собакой (в радиусе 100 метров от дома).

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