Более девяти тысяч проб на коронавирус взято у жителей Нижегородской области

3 Апр 2020 2020-04-03T15:34:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Свыше девяти тысяч проб на коронавирсную инфекцию взято у жителей Нижегородской области. Таковы данные на 3 апреля 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При этом 27 проб на коронавирус сейчас находятся на верификацию. О новых случаях заражения пока не известно. По последней официальной информации, в регионе по-прежнему 25 подтвержденных случаев заражения. Причем четыре пациента уже побороли вирус и покинули инфекционную больницу.

Добавим, что все зараженные коронавирусом находятся в изолированных помещениях в специализированном медучреждении Нижнего Новгорода. Их лечат. Более того, установлен круг общения заболевших. Сейчас принимаются все необходимые профилактические меры.

Сообщалось, что со 2 апреля на территории Нижегородской области начинает работать новый механизм контроля за населением - QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции. В его основе - уникальный способ подтверждения на основе цифрового портала «Карта жителя Нижегородской области». Он разработан для удобства нижегородцев, уверяют власти. За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, вызвал у жителей массу вопросов. Задать их нижегородцы решились на страничке главы региона Глеба Никитина в Инстаграме. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы, адресованные губернатору.

ИСТОЧНИК KP.RU