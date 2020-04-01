Режим самоизоляции в Нижнем Новгороде 2020: Стало известно, на кого не распространяются ограничения и штрафы

31 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в документе определен список организаций и случаев, на которые не распространяются ограничения в период режима всеобщей самоизоляции.

Под санкции не попадут, в первую очередь, случаи оказания медицинской помощи врачами, отпуска лекарственных препаратов и оказания ветеринарных услуг, а также работа:

- правоохранительных органов;

- органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- органов, чья их работа направлена непосредственно на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе в случае на противодействие преступности, охрану общественного порядка;

- непрерывно действующих организаций;

- организаций, которые снабжают жителей продуктами и лекарствами;

- организаций, которые делают неотложную работу в условиях ЧС;

- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, сейчас власти расширяют функционал портала «Карта жителя Нижегородской области» и ее мобильного приложения. Подтверждение можно получить в виде традиционного или электронного документа. Особенно это касается тех, кто работают в период самоизоляции.

- Вы выполняете важные задачи и несете серьезную ответственность перед своими согражданами. Пользоваться копиями подтверждения, для того чтобы, например, предъявить их сотруднику полиции, можно только при выполнении рабочих задач. Режим полной самоизоляции введен для всех. Не злоупотребляйте этим, - подчеркнул Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

30 марта губернатор Нижегородской области подписал указ о введении режима полной самоизоляции на территории региона для предотвращения распространения коронавируса. Отныне перемещения возможны только до ближайших магазина или аптеки, а также для выгула домашних животных на расстоянии 100 метров и в случае необходимости получения экстренной медицинской помощи.

Если человек продолжает работать, то выходить на улицу можно только для того, чтобы добраться от дома до работы.

- Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам, - отметил губернатор. - В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека.

Сколько продлится режим всеобщей самоизоляции 2020 в Нижнем Новгороде, пока неизвестно.

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