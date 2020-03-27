Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 27 марта 2020 года: Принудительная госпитализация двоих человек и создание спецвойск для борьбы с инфекцией

Более четырех тысяч человек протестированы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. У восьми пациентов диагноз подтвердился. Однако одного заболевшего уже выписали еще на прошлой неделе. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на утро 27 марта 2020 года.

Главной новостью минувшего дня стала принудительная госпитализация двоих человек из-за подозрения на коронавирус. Они больше десяти дней проживали с заболевшим мужчиной в одной квартире. Жена и отец заболевшего до последнего отказывались отправляться на карантин и проходить медосмотр. Тогда дело дошло до суда.

В столице Приволжья открылся волонтерский центр «Единой России». Добровольцы оказывают помощь людям, которые находятся в группе риска - пожилым, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны. Они готовы доставить продукты, лекарства, медпрепараты, дать консультации и оказать другую посильную и необходимую помощь.

Тем временем в области создана группировка войск для борьбы с коронавирусом. Аналогичные группировки создаются и в нескольких других регионах страны. Как сообщается на сайте Минобороны РФ, в состав группировок должны войти воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинские и инженерные подразделения.

Имеются новости и для местных предпринимателей. С 23 марта по 1 сентября 2020 года Торгово-промышленная палата Нижегородской области будет выдавать «Сертификаты о форс-мажорах». Заключения ТПП могут использоваться при переговорах и действительны в судах.

Баскетбольная команда «Нижний Новгород» приготовила для болельщиков видеопроект «Баскетбольная домашка» - для тех, кто скучает по баскетболу во время запрета спортивных соревнований. Ролики размещают на YouTube-канале команды. В проекте «Баскетбольная домашка» тренеры и игроки клуба расскажут и покажут, как владеть мячом на паркете, попадать в корзину с любого расстояния, а также поделятся профессиональными баскетбольными фишками.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь наивных вопросов о переходе нижегородских школ на дистанционное обучение

«Комсомолка» выяснила, как будет вестись онлайн-обучение школьников в Нижегородской области (подробности)

Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Все вернувшиеся из других стран должны самоизолироваться на две недели (подробности)

Все бассейны, фитнес-центры, аквапарки и кальянные закроются из-за коронавируса в Нижнем Новгороде с 24 марта

Частично ограничить обслуживание гостей придется ресторанам, кафе, столовым и барам (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.