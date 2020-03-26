2020-03-26T12:03:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Нижегородской области создана группировка войск для борьбы с коронавирусом

Подобные группировки будут созданы еще в трех регионах страны
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области создана группировка войск для борьбы с коронавирусом.В Нижегородской области создана группировка войск для борьбы с коронавирусом.Фото: Минобороны РФ
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Усиленные меры безопасности в связи с мировой пандемией коронавируса сейчас принимаются не только в местах массового скопления людей и на предприятиях, но и среди военных. В частности, в Нижегородской области и нескольких других регионах сейчас создаются группировки войск для борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым.

- В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах военного округа создаются группировки необходимых сил и средств, - сообщается на сайте министерства обороны России. – В состав группировок должны войти воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинские и инженерные подразделения. Кроме того, должны быть привлечены силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковой и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

По данным минобороны, сейчас подразделения готовятся к совершению маршей на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

- В мероприятиях проверки от Западного военного округа будет задействовано около одной тысячи военных и свыше 200 единиц военной и специальной техники. В том числе в этом перечне числятся передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, комплексы полевых лабораторий и другая техника, - рассказали в ведомстве.

Напомним, проверка готовности частей Западного и Центрального военных округов к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением вирусных инфекций проводится с 25 по 28 марта. Ее целью является повышение готовности подразделений к решению задач по борьбе с коронавирусной инфекцией, если это будет необходимо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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