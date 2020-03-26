2020-03-26T08:58:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Суд принудительно отправил в инфекционную больницу семью нижегородца, заразившегося коронавирусом

Они больше 10 дней проживали с заболевшим мужчиной в одной квартире
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Суд принудительно отправил в инфекционную больницу семью нижегородца, заразившегося коронавирусомСуд принудительно отправил в инфекционную больницу семью нижегородца, заразившегося коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

25 марта в Приокском районном суде Нижнего Новгорода прошли заседания, на которых рассматривались иски Роспотребнадзора о принудительной госпитализации двоих человек из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, 7 марта житель Нижегородской области вернулся из-за границы, а через 11 дней его доставили в инфекционную больницу, где подтвердили заражение коронавирусом. До госпитализации он проживал в квартире вместе со своей семье, членов которой, согласно распоряжению медиков и правительства, также должны изолировать.Однако и жена заболевшего нижегородца, и его отец отказались отправиться на карантин и проходить медицинский осмотр. И тогда дело дошло до суда.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона, их обоих принудительно отправили в инфекционную клиническую больницу под наблюдение врачей. Решение было исполнено немедленно - нижегородцы отправились в изоляцию из здания суда.

Напомним, 25 марта в Нижегородской области был выявлен восьмой случай заражения коронавирусом. Как оказалось, заболевший недавно приехал из Италии, в настоящее время он находится во второй инфекционной больнице областного центра.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 марта 2020 года: Подтвердился еще один случай заболевания

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до восьми [подробности]

Семью нижегородца, заразившегося коронавирусом, будут судить за нарушение карантина

Его жена и отец отказались от осмотра врачей и самоизоляции [подробности]

Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Все вернувшиеся из других стран должны самоизолироваться на две недели [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться
О каких рекомендациях врачей говорил сегодня президент, выступая с обращением к народу? Мы составили короткий список мер безопасности в период коронавируса, про которые должен знать каждый
Новости 24
В Нижегородской области в связи с коронавирусом открылся волонтерский центр
В Нижнем Новгороде ожидается теплая и солнечная погода
Анна Гор: «Олег Беркович неравнодушен к культуре, хорошо в ней разбирается»
Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде планируют передать области
На сайте нижегородского минкульта начал работу раздел «Онлайн-проекты»
Михаил Мурашко предупредил о вреде алкоголя и сигарет при коронавирусе
Нижегородский комитет Госохотнадзора проводит «горячую линию»
Налоговая инспекция рекомендует подавать декларации дистанционно
Жительница Балахны напала на полицейского, заступаясь за сына
В Шатковский район поступили новые автобусы
Ирина Винер-Усманова прокомментировала кадровые изменения в правительстве Нижегородской области
Болдинский заповедник уходит в виртуальное пространство
Нижегородцы, вернувшиеся из-за рубежа, могут получить больничный дистанционно
В арзамасских автобусах тестируют динамические табло
В Нижнем Новгороде ожидаются резкие перепады температуры
79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение
Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе
В Нижегородской области «автомобильная ссора» закончилась трагедией
Нижегородские предприниматели могут получить сертификаты, подтверждающие "форс-мажор", связанный с пандемией
«Поправки в Конституцию очень важны с точки зрения регулирования политической власти», - Андрей Лапшин
Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов
Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году
Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу
«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов
С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту
570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое