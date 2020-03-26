Суд принудительно отправил в инфекционную больницу семью нижегородца, заразившегося коронавирусом

25 марта в Приокском районном суде Нижнего Новгорода прошли заседания, на которых рассматривались иски Роспотребнадзора о принудительной госпитализации двоих человек из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, 7 марта житель Нижегородской области вернулся из-за границы, а через 11 дней его доставили в инфекционную больницу, где подтвердили заражение коронавирусом. До госпитализации он проживал в квартире вместе со своей семье, членов которой, согласно распоряжению медиков и правительства, также должны изолировать.Однако и жена заболевшего нижегородца, и его отец отказались отправиться на карантин и проходить медицинский осмотр. И тогда дело дошло до суда.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона, их обоих принудительно отправили в инфекционную клиническую больницу под наблюдение врачей. Решение было исполнено немедленно - нижегородцы отправились в изоляцию из здания суда.

Напомним, 25 марта в Нижегородской области был выявлен восьмой случай заражения коронавирусом. Как оказалось, заболевший недавно приехал из Италии, в настоящее время он находится во второй инфекционной больнице областного центра.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 марта 2020 года: Подтвердился еще один случай заболевания

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до восьми [подробности]

Семью нижегородца, заразившегося коронавирусом, будут судить за нарушение карантина

Его жена и отец отказались от осмотра врачей и самоизоляции [подробности]

Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Все вернувшиеся из других стран должны самоизолироваться на две недели [подробности]