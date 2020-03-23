Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 23 марта: Закрытие детских лагерей и большие штрафы за нарушение карантина

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На сегодня уже 335997 человек заражены в мире. 14641 скончался от заболевания, 98333 удалось вылечиться. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 марта 2020 года.

Пожалуй, главной новостью минувшего воскресенья стало заявление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина об уголовной ответственность за несоблюдение карантина по возвращении из-за границы.

- Нельзя, вернувшись из неблагополучных стран, нарушать принятые нормы поведения. Мы настоятельно рекомендовали самоизолироваться на дому. Знаем, что эти рекомендации многими не соблюдались. Сейчас от рекомендаций перейдем к более строгим мерам. Если вас не застали дома наши врачи, которые обязаны брать тесты и осуществлять патронаж, информация о вашем отсутствии дома будет передана полиции, - предупредил глава региона.

Также стало известно о том, что сейчас в регионе открыты четыре дистанционных консультативных центра по вопросам диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Центры готовы в любое время проконсультировать медработников или получить ответы на вопросы от коллег из ведущих федеральных центров.

Вдобавок ко всему утвержден временный порядок организации оказания скорой помощи пациентам с симптомами респираторных болезней. Согласно приказу регионального минздрава, все больницы и поликлиники на территории Нижегородской области обязаны отдавать приоритет оказанию помощи именно таким больным.

Ну и наконец новость о закрытии кальянных из-за высокой опасности заражения коронавирусом. Такое решение приняло нижегородское правительство. Также начали закрываться некоторые детские лагеря.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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