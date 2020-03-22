2020-03-22T09:13:56+03:00
Общество

Нижегородские кальянные закрываются из-за высокой опасности заражения коронавирусом

Соответствующее решение принял губернатор Глеб Никитин
Юлия ИСАЕВА
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Правительство Нижегородской области приняло решение закрыть все кальянные из-за высокой опасности заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Инстаграм, людям необходимо ограничить не только общение с другими, но и не разделять с ними посуду и другие предметы.

Также стало известно, что ажиотаж в магазинах постепенно идет на спад. Каждый час власти проводят мониторинг почти 50 основных товаров, пользующихся особым спросом.

Кроме того, начали закрываться некоторые детские лагеря. Глеб Никитин поручил министерству образования и Роспотребнадзору выработать совместные аргументы в пользу либо консервации, либо особых условий работы, конечно, при условии длительности смен не менее 14 дней

Напомним, 21 марта в Нижегородской области были зафиксированы еще четыре случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона с начала марта насчитывается семеро зараженных - одна пациентка полностью выздоровела, остальные шестеро пока находятся в изоляции под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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