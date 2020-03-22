Четыре дистанционных консультативных центра по вопросам диагностики и лечения коронавируса открылись в Нижнем Новгороде
На территории Нижегородской области на данный момент открыты четыре дистанционных консультативных центра по вопросам диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, все они созданы на базе ведущих медорганизаций.
- Ситуация с распространением коронавируса еще раз показала необходимость развития такой отрасли как телемедицина. Современные технологии позволяют не только провести очную консультацию на расстоянии, но также оперативно передать результаты анализов и данные обследований. Сейчас это особенно востребовано, так как позволяет минимизировать количество личных контактов и сэкономить время врачей, - подчеркнул глава региона.
Консультативные центры готовы в любое время проконсультировать медицинских работников или получить ответы на вопросы от коллег из ведущих федеральных центров. Это поможет оперативно применять методы диагностики и лечения опасного заболевания.
Также в регионе приказом минздрава утвержден временный порядок организации оказания скорой помощи пациентам с симптомами респираторных болезней - все больницы и поликлиники должны отдавать приоритет оказанию помощи именно таким больным. Кроме того, медики будут тщательно собирать эпидемиологический анамнез нижегородцев, вернувшихся из-за границы.
А поликлиники должны без посещения медорганизации выдавать больничные листы всем, кто недавно был в других странах.
Кроме того, в стационарах Нижегородской области теперь ограничен режим посещений, всех пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония" будут обследовать лабораторно на инфекционные заболевания.
КОНКРЕТНО
Взрослые могут обратиться в центр на базе больницы имени Семашко, а дети - в областную клиническую больницу. Для беременных центр организовали на базе больницы №40 Нижнего Новгорода. Четвертый центр анестезиологии-реаниматологии находится на базе инфекционной клинической больницы №2.
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ИСТОЧНИК KP.RU