2020-03-18T11:38:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 18 марта 2020 года: Все концерты отменили, а школы досрочно отправили на каникулы

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на утро 18 марта 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Вернувшаяся из Милана 26-летняя нижегородка поборола коронавирус.Вернувшаяся из Милана 26-летняя нижегородка поборола коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На сегодня уже 184651 человек заражен в мире. 7882 скончались от заболевания, 81102 тысячам удалось вылечиться. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 марта 2020 года.

Начнем с радостной новости. Вернувшаяся из Милана 26-летняя нижегородка поборола коронавирус. Нижегородские медики выписали девушку 17 марта. Бывшая пациентка второй инфекционной больницы рассказала, что не чувствовала себя больной во время заражения. О диагнозе она узнала, лишь сдав анализы.

- Жителям региона желаю сейчас не волноваться попусту и соблюдать все необходимые меры профилактики, - заявила нижегородка в интервью.

Однако в тот же день областные власти сообщили о втором случае заражения китайским коронавирусом, зафиксированном в регионе. Под наблюдением оказалась женщина, которая только что вернулась из Германии. Сейчас нижегородка находится под наблюдением врачей. Состояние у нее удовлетворительное.

Внеплановым отдыхом из-за ситуации с коронавирусом наградили и нижегородских школьников. Учащиеся раньше срока отправились на весенние каникулы. Согласно распоряжению губернатора Нижегородской области, каникулы в школах продлятся десять дней. За это время некоторые образовательные учреждения региона планируют перевести на дистанционный формат обучения. На такую же форму обучения с 18 марта перешли все местные колледжи и вузы.

Неутешительная весть для тех, кто планировал в ближайшие пару недель посетить музеи, театры, концертные залы и библиотеки. В Указ о режиме повышенной готовности внесены изменения, согласно которым в Нижегородской области отменяются все массовые мероприятия в помещениях. Вдобавок ко всему до особого распоряжения прекращают работу музеи, театры, библиотеки, а также физкультурно-оздоровительные центры, бассейны и спортзалы.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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