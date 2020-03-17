2020-03-17T15:01:31+03:00
Общество

Первую нижегородку, заразившуюся коронавирусом, выписали из больницы

Результаты анализов показали отрицательный результат
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородку, заразившуюся коронавирусом, выписали из больницыНижегородку, заразившуюся коронавирусом, выписали из больницыФото: Евгения ГУСЕВА
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Врачи взяли у нижегородки, у которой в начале марта обнаружили коронавирус, взяли повторные анализы - результат оказался отрицательным. Девушка полностью выздоровела. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова передает пресс-служба регионального правительства.

26-летнюю нижегородку уже выписали из больницы. Медики выполнили все процедуры.

- Существующие тест-системы позволяют достоверно определить наличие у человека коронавирусной инфекции. Есть международные стандарты, которым в данном случае следуют врачи. У человека уже давно было хорошее самочувствие и не возникало никаких признаков болезни. Просто медикам требовалось время на то, чтобы исключить любую возможность передачи вируса, добавил Мелик-Гусейнов.

Также уточняется, что коронавирус не был обнаружен ни у кого, с кем контактировала девушка после возвращения из-за границы. Она призналась, что чувствует себя отлично, а температуры не было на протяжении всего лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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