«Мы все его ждем и надеемся на справедливость»: 19-летнего нижегородца, осужденного за изнасилование пьяной школьницы, могут выпустить из тюрьмы

Скандальная история с двойным изнасилованием пьяной 12-летней школьницы из Нижнего Новгорода, которая прогремела на всю страну прошлой осенью, обрастает новыми подробностями. Одного из осужденных парней могут отпустить на свободу.

Напомним, 1 сентября 2017 года пьяная 12-летняя школьница Марина (имя изменено - прим.ред) пришла в гараж к малознакомым парням и предложила выпить. Один из них, Сергей, согласился, а второй, Дима, отказался. О том, что было дальше, все рассказывают по-разному. Марина утверждает, что ее изнасиловали оба парня: Сергей лишил девственности, а Дима принудил к оральному сексу. Сергей во всем признался. А вот Дима уверяет, что не трогал девочку. Заявление было написано в полицию лишь через год после случившегося. После длительного расследования, в октябре 2019 года суд вынес приговор – Сергей получил 12 лет тюрьмы, а Дима – 6. Родные и близкие Димы считают, что его оклеветали и посадили незаконно. А слухи и непристойные фотографии Марины уже облетели Интернет, ее соседи и знакомые твердят, что девочка растет в плохой семье, постоянно пьет и рассылает парням обнаженные снимки.

Девочку уже прозвали "новой Дианой Шурыгиной"Фото: "КП" Архив

Спустя четыре месяца после приговора, вынесенного Богородским районным судом, судьба Димы может кардинально измениться. Как рассказали «Комсомольской правде» люди из близкого окружения молодого человека, 19 февраля парня или отправят в лагерь, или выпустят на свободу.

- Дело передали в Нижегородский областной суд, где 19 февраля будет рассматриваться апелляция. Если Диму не оправдают, документы отправят на инстанцию выше. Мы все ждем его домой и надеемся на справедливость. Вероятность 50 на 50, - сообщили друзья и родные осужденного нижегородца.

Они по-прежнему уверены, что парень не виновен, потому что «в деле нет никаких доказательств».

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

В распоряжении редакции КП оказались компрометирующие переписки школьницы с другом

ДОСЛОВНО

Родные школьницы уже два года хранят молчание – после той истории не было ни одного комментария прессе с их стороны. Корреспонденту «КП» удалось найти Анастасию и пообщаться с ней. Женщина сразу расставила все точки над «И» – это ее первый и последний комментарий за все время.

- Произошло то, что в отношении моей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, были совершены развратные действия сексуального характера. Везде транслируют ложь. Я очень сочувствую родным и близким этих парней, но по-другому поступить не могла – я мать, и это мой долг, как по совести, так и по закону. Молчать и скрывать все я, как мать, не имела право. Моя позиция такова: я не Бог и не судья – не мне, как говорится, судить. Как должно быть, так и случится. Я сообщила в органы, а они пусть разбираются. Жалею только, что Монаха (фамилия Димы – прим.ред.) на домашнем аресте оставила на целый год. Мою жалость и порядочность приняли за слабость и неуверенность. Жаль. Правда – она всегда правда, везде, и время ее не сотрет. У нас порядочная семья, Мы через все пройдем и все выдержим достойно, - подчеркнула женщина.

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