«Рассылает обнаженные фотки с 11 лет»: Что известно о нижегородской школьнице, посадившей двоих парней за изнасилование

Скандальная история об изнасиловании «второй Дианы Шурыгиной» - 13-летней школьницы из Нижнего Новгорода – за несколько часов облетела всю страну. Внимание тысяч людей привлекла петиция в защиту Димы - одного из обвиняемых - , опубликованная в сети и адресованная Следственному комитету России. Его знакомая утверждает, что Дима невиновен и его посадили незаконно.

Пришла пьяная в гараж к парням

Как утверждают друзья молодого человека, 1 сентября 2017 года, пьяная Марина (имя изменено – прим.ред), которой на тот момент было всего 12 лет, пришла в гараж к 16-летним знакомым парням и предложила выпить. Сергей согласился, а Дима отказался. Через несколько минут Сергей попросил друга уйти, после чего переспал с Мариной. Через год мама девочки написала на него заявление в полицию. В тот момент Дима служил в армии, а, когда вернулся, был вызван на допрос в качестве свидетеля. Но все пошло не по плану.

- Его задержали сразу после допроса и записали в обвиняемые, - твердят родные Димы.

Спустя некоторое время оба молодых человека оказались на скамье подсудимых. Сережа признал свою вину и получил 12 лет тюрьмы, а Дима продолжает утверждать, что не виновен и не насиловал Марину. Однако его тоже приговорили к сроку, только менее жестокому – шести годам.

Дима вернуся из армии и сразу попал на скамью подсудимыхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После решения суда родные и друзья парня пытаются добиться справедливости, однако все попытки тщетны. Каждый из них уверен – Дима не мог переспать с малолеткой.

«Беспорядочные связи – не для него», «Его посадили незаконно!», «Он был верующим и добрым, не способным на такое» - в унисон твердят знакомые Димы, с которыми удалось пообщаться корреспонденту «Комсомолки». После армии молодой человек планировал строить карьеру в крупной компании.

«Слишком доступная девица»

А вот о Марине большинство знакомых Димы рассказать не решились – связываться не хотят. В поселке, где живет девочка, ходит множество слухов о ее семьи и воспитании. Одна из ее знакомых на условиях строгой анонимности согласилась поделиться с редакцией «КП – НН» подробностями.

- Это девушка легкого поведения, если вкратце. Слишком доступная девица, злоупотребляет алкоголем, курит с малого возраста. Девственность потеряла давно, с 11 лет рассылает парням-старшеклассникам обнаженные фото, - утверждает девушка.

Чтобы доказать свои слова, она предоставила переписку [имеется в распоряжении редакции] одного из парней с Мариной. Он создал фейковую страницу от имени Сергея, которому дали 12 лет, и вывел девочку на откровенный разговор.

«Маман учухала, что мы с ним ****»

- А если бы сказала, что изнасилования не было, что-то изменилось бы?

- То статья была бы другая, часть тоже, и срок я бы получил меньше! вот что бы изменилось!

- Я очень переживала и переживаю и буду переживать до последнего, слава богу, ты хоть написать можешь, мне важно знать, все ли с тобой хорошо. Я не хотела, чтобы все так было.

- Хочешь знать, как так вообще получилось?

- Да хочу очень! Только расскажи правду. как так получилось. я не огорчусь если что-то не так!

- После тебя, после того как мы перестали общаться, у меня был один ***** 17-летний, вот, маман все дочухала, что мы с ним *****, очень была зла, *** тогда я думала всё, наши с ней отношения пошли к ***. Она начала наговаривать на того пацана, тип: я его посажу за то что он посмел. Я как услышала, слова «сажать», тогда я **** жесть просто. Я говорила, что не надо его сажать, он не виноват. Потом, крч, я сказала маме, что не он виноват, типа что не Кирилл первый, а другой тип. Дальше сказала, что тип, "помнишь первое сентября? Я тогда пришла пьяная" она: помню, я тогда сразу поняла, что что-то случилось. Я сказала, что меня тогда Сережа **** Она вообще не знала кто ты такой. Мама спросила, тип ну че делать? В милицию пойдем, спросила, один ли раз был? Я тогда сказала один, потом сказала про второй вроде, точно не помню.

В распоряжении редакции КП оказались компрометирующие переписки школьницы с другом

Через некоторое время Марина скинула «Сереже» видео и фото эротического содержания. По словам знакомых, все это показывалось в суде, однако на решение не повлияло.

В поселке, где живет девочка, ходит множество слухов о ее семьи и воспитании

«Комсомолка» продолжать разбираться в ситуации.

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