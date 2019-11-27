2019-11-27T13:16:04+03:00
Общество

«В колонию за небылицы»: Адвокат рассказала подробности расследования изнасилования «новой Шурыгиной» из Нижнего Новгорода

«Комсомолка» продолжает разбираться в громком скандале с 12-летней школьницей, которая обвинила двоих парней в изнасиловании (Часть 2)
Валерия ГРОМОВА
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1 сентября 2017 года Марина, которой на тот момент было всего 12 лет, пришла пьяная в гараж к двоим малознакомым парням и предложила выпить1 сентября 2017 года Марина, которой на тот момент было всего 12 лет, пришла пьяная в гараж к двоим малознакомым парням и предложила выпитьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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История об изнасиловании 12-летней школьницы из Нижнего Новгорода, которую уже целую неделю обсуждают тысячи людей, обрастает новыми подробностями. Несколько дней назад в распоряжении редакции «КП» появились официальные документы, предоставленные в суде по уголовному делу.

Напомним, 1 сентября 2017 года Марина (имя изменено – прим.ред) пришла пьяная к ребятам в гараж и предложила выпить. Один из них, Сергей, согласился, а второй, Дима Монах, отказался. О том, что было дальше, все рассказывают по-разному. Марина утверждает, что ее изнасиловали оба парня: Сергей лишил девственности, а Дима принудил к оральному сексу. Сергей во всем признался. А вот Дима уверяет, что не трогал девочку. Заявление было написано в полицию лишь через год после случившегося. После длительного расследования, в октябре 2019 года суд вынес приговор – Сергей получил 12 лет тюрьмы, а Дима – 6.

Родные и близкие Димы считают, что приговор вынесен незаконно. В Сети даже опубликована их петиция, обращенная к Следственному комитету России, под которой подписались более тысячи человек. На заседаниях адвокат Димы – Алена - пыталась доказать его невиновность. Как указывается в официальном документе, на месте происшествия были проведены эксперименты, на которые суд «не обратил внимание».

«Должен быть занесен в мировую книгу рекордов»

Школьница утверждает, что в тот роковой вечер была слишком пьяная, поэтому легла спать на диване. Через некоторое время она проснулась от того, что Дима принуждал ее к оральному сексу, находясь при этом на соседнем диване.

Защита молодого человека привлекла экспертов, которые провели эксперимент и измерили расстояние между двумя диванами и размер гениталий подсудимого. Это подтверждает, что то, о чем рассказала Марина, чисто физически не могло произойти в реальности.

- После выводов специалиста-врача и результатов эксперимента так и хочется сказать, что если суд все же признает, что деяние, в котором обвиняется Монах, имело место быть, и он мог по своим физиологическим способностям достать с соседнего дивана своим половым членом до рта девочки, то в таком случае страна должна знать «своих героев» и Монах должен быть занесен в мировую книгу рекордов! – говорится в позиции адвоката.

Защитница утверждает, что ничего смешного в этой истории нет, потому что «за небылицы потерпевшей человек может оказаться в колонии по столь ужасной статье и на много лет». Кстати, сам Сергей, признавший вину, в суде тоже дал показания и заявил, что его друг – Дима – не оставался с пьяной школьницей наедине.

Дима вернуся из армии и сразу попал на скамью подсудимых Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дима вернуся из армии и сразу попал на скамью подсудимыхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Следствие не занималось расследованием уголовного дела в отношении Монаха, они посчитали достаточным взять доказательства из уголовного дела в отношении Сергея, даже не задумываясь, что они не относятся в вмененному Монаху преступлению, - считает адвокат.

«Пьет с 12 лет»

В суде мать Марины – Анастасия – указала, что после 1 сентября 2017 года у дочери «ухудшилось здоровье, участились случаи приступы бронхиальной астмы, ухудшилось зрение, ей было рекомендовано длительное лечение у врача-психиатра». Она потребовала с семьи Димы полмиллиона рублей моральной компенсации.

В ответ на это защита молодого человека отметила, что проблемы со здоровьем у школьницы были и до того, что произошло в гараже. Слова подкреплены характеристиками знакомых Марины и заключениями комиссии экспертов, которые указали, что у девочки было диагностировано поражение центральной нервной системы, бронхиальная астма и проблемы со зрением.

- В ходе экспертизы при беседе девочка с раздражением поглядывала на мать, говорила с ней грубо, повышая голос и пререкаясь, алкоголь употребляет с 12 лет, - сообщается в документе.

Также эксперты указали, что у потерпевшей была обнаружена сложная дисгармония психосексуального развития, преждевременное формирование сексуального либидо.

12-летняя Марина обвинила двоих парней-старшеклассников в двойном изнасиловании Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

12-летняя Марина обвинила двоих парней-старшеклассников в двойном изнасилованииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Соседи и знакомые девочки в разговоре с «Комсомолке» тоже охарактеризовали ее не с лучшей стороны.

- Это девушка легкого поведения, если вкратце. Слишком доступная девица, злоупотребляет алкоголем, курит с малого возраста. Девственность потеряла давно, с 11 лет рассылает парням-старшеклассникам обнаженные фото, - поделилась одна из местных жительниц с корреспондентом «Комсомолки» на условиях строгой анонимности.

Помимо этого, по словам людей, Марина регулярно ссорится с родителями.

«Везде ложь»

А вот мама Марины – Анастасия – утверждает обратное. Пару дней назад она дала эксклюзивное интервью «Комсомолке», где заявила, что у них замечательная семья.

- Везде транслируют ложь. Я очень сочувствую родным и близким этих парней, но по-другому поступить не могла – я мать, и это мой долг, как по совести, так и по закону. Молчать и скрывать все я, как мать, не имела право. Правда – она всегда правда, везде, и время ее не сотрет. У нас порядочная семья, Мы через все пройдем и все выдержим достойно, - подчеркнула женщина.

Комментировать решение суда женщина отказалась, но потвердела, что ее дочь чувствует себя плохо.

- Она никому не показывает, что ей тяжело, так как характер у нее есть, и еще какой! Ее постоянно пытаются обидеть, унизить. Наша семья в колхозе считается приезжей и чужой. Они здесь все родственники. Я ни с кем не общаюсь, не сплетничаю – менталитет немного другой. А их это злит. Марина – как изгой, - добавила Анастасия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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