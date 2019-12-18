2019-12-18T16:02:46+03:00
Общество

«Не суд, а клоунада какая-то!»: Сергей Семенов расследует двойное изнасилование 12-летней «новой Шурыгиной» из Нижнего Новгорода

Парень, отсидевший за изнасилование Дианы Шурыгиной, лично приехал в Каменки и пообщался с жителями [фото]
Юлия ИСАЕВАВалерия ГРОМОВА
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Сергей Семенов расследует двойное изнасилование 12-летней «новой Шурыгиной» из Нижнего НовгородаСергей Семенов расследует двойное изнасилование 12-летней «новой Шурыгиной» из Нижнего НовгородаФото: СОЦСЕТИ
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Сергей Семенов, который отсидел год за изнасилование скандально известной Дианы Шурыгиной, после освобождения стал правозащитником – теперь он помогает всем, кто столкнулся с беззаконием. Недавно молодой человек приезжал в Нижегородскую область, где несколько недель назад на скамье подсудимых оказались двое парней – их обвинили в изнасиловании 12-летней школьницы.

Напомним, 1 сентября 2017 года пьяная Марина (имя героини изменено – прим.ред.) пришла в гараж к малознакомым взрослым ребятам и предложила им выпить. Один из них, Сергей Щенников, согласился, а второй, Дима Монах, отказался. О том, что было дальше, все рассказывают по-разному. Марина утверждает, что ее изнасиловали оба парня: Сергей лишил девственности, а Дима принудил к оральному сексу. Сергей во всем признался. А вот Дима уверяет, что не трогал девочку. Заявление было написано в полицию лишь через год после случившегося.

После длительного расследования, в октябре 2019 года суд вынес приговор – Сергей получил 12 лет тюрьмы, а Дима – 6. Родные и близкие Димы считают, что его оклеветали и посадили незаконно. В Сети даже опубликована их петиция, обращенная к Следственному комитету России, под которой подписались более тысячи человек. А слухи и непристойные фотографии Марины уже облетели Интернет, ее соседи и знакомые твердят, что девочка растет в плохой семье, постоянно пьет и рассылает парням обнаженные снимки.

1 сентября 2017 года пьяная Марина пришла в гараж к малознакомым взрослым ребятам и предложила им выпить Фото: из архива "КП"

1 сентября 2017 года пьяная Марина пришла в гараж к малознакомым взрослым ребятам и предложила им выпитьФото: из архива "КП"

Одна из подруг Димы и обратилась к Сергею Семенову за помощью.

- Есть вероятность, что он (Дима – прим.ред.) действительно был не при делах и мы попробуем доказать это, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды в Самаре» Семенов.

Он побывал в Каменках и пообщался с родственниками и близкими Димы.

- Первого парня посадили на 12 лет, Диму, который проходил по делу свидетелем и был для этого вызван из армии, — на 6. Перед новым годом семья Марины интересовалась продажей Диминой квартиры. Наверное, хотели узнать о его финансовом положении. Думаю, иск на 500 тысяч, который предъявили Монаху — идея ее родителей, - делится с Семеновым подруга осужденного парня – Виктория.

Сергей Семенов пообщался с близкими и родными Димы

Сергей Семенов пообщался с близкими и родными Димы

А семья Димы и вовсе считает, что семья школьницы хочет нажиться на ситуации.

- Ну не мог он этого сделать, не такой он мальчишка, поговорите с народом! Они хотят денег. Мы делали независимую экспертизу и по ее итогам сказали, что Марина могла оговорить любого, чтобы обелить себя. А Монах не врет. Но следствие не берет это во внимание. Прокурор так и сказала, что боится увольнения в случае оправдательного вердикта. Не суд, а клоунада какая-то! – утверждает бабушка Димы – Галина Антоновна.

Окружение молодого человека считает, что суд вынес несправедливый приговор.

Дмитрий Монах утверждает, что не трогал девочку. Его осудили на 6 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Монах утверждает, что не трогал девочку. Его осудили на 6 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы, конечно, все понимаем, и будем надеяться, что апелляционный суд примет верное решение, но, в любом случае, не надо опускать сейчас руки, - советует Сергей Семенов.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

ДОСЛОВНО

Родные школьницы уже два года хранят молчание – после той истории не было ни одного комментария прессе с их стороны. Корреспонденту «КП» удалось найти Анастасию и пообщаться с ней. Женщина сразу расставила все точки над «И» – это ее первый и последний комментарий за все время.

- Произошло то, что в отношении моей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, были совершены развратные действия сексуального характера. Везде транслируют ложь. Я очень сочувствую родным и близким этих парней, но по-другому поступить не могла – я мать, и это мой долг, как по совести, так и по закону. Молчать и скрывать все я, как мать, не имела право. Моя позиция такова: я не Бог и не судья – не мне, как говорится, судить. Как должно быть, так и случится. Я сообщила в органы, а они пусть разбираются. Жалею только, что Монаха (фамилия Димы – прим.ред.) на домашнем аресте оставила на целый год. Мою жалость и порядочность приняли за слабость и неуверенность. Жаль. Правда – она всегда правда, везде, и время ее не сотрет. У нас порядочная семья, Мы через все пройдем и все выдержим достойно, - подчеркнула женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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