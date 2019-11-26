«Жалею, что оставила его на домашнем аресте»: Мать «новой Шурыгиной» из Нижнего Новгорода дала эксклюзивное интервью «Комсомолке»

Изнасилование пьяной школьницы, за которое посадили в тюрьму двоих парней, стало самой обсуждаемой темой в Нижегородской области в последнее время. Читатели «Комсомолки» разделились на два лагеря: одни считают, что во главе истории стоит «новая Диана Шурыгина» и ее семья лишь пытается нажиться, а вторые – что ребята получили по заслугам.

Два года тишины

Напомним, 1 сентября 2017 года Марина (имя изменено – прим.ред.), которой на тот момент было всего 12 лет, пришла пьяная в гараж к двоим малознакомым парням и предложила выпить. Один из них, Сергей, согласился, а второй, Дима, отказался. О том, что было дальше, все рассказывают по-разному. Марина утверждает, что ее изнасиловали оба парня: Сергей лишил девственности, а Дима принудил к оральному сексу. Сергей во всем признался. А вот Дима уверяет, что не трогал девочку. Заявление было написано в полицию лишь через год после случившегося. После длительного расследования, в октябре 2019 года суд вынес приговор – Сергей получил 12 лет тюрьмы, а Дима – 6.

Социальные сети пестрят сообщениями родных и близких Димы – они пытаются доказать, что он не виновен, что его посадили незаконно. Слухи и непристойные фотографии Марины облетели Интернет, ее соседи и знакомые твердят, что девочка растет в плохой семье, постоянно пьет и рассылает парням обнаженные снимки.

А вот родные школьницы уже два года хранят молчание – после той истории не было ни одного комментария прессе с их стороны. Единственное, где они выступили, это суд и допрос. Как указано в приговоре [документ имеется в распоряжении редакции КП], Анастасия, мать Марины, рассказывала, что в ту роковую ночь дочь пришла домой в ужасном состоянии.

- Она вернулась, у нее висела лямка от бюстгальтера расстегнутая, другой лямки не было. От Марины исходил сильный запах бензина, она не стояла на ногах, на второй этаж по лестнице подняться не смогла. После случившегося у нее ухудшилось здоровье, участились случаи приступы бронхиальной астмы, ухудшилось зрение, ей рекомендовано длительное лечение у врача-психиатра, - пояснила Анастасия.

В итоге суд взыскал с Дмитрия еще и полмиллиона моральной компенсации семье потерпевшей.

Дима вернуся из армии и сразу попал на скамью подсудимыхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Везде транслируют ложь»

Корреспонденту «КП» удалось найти Анастасию и пообщаться с ней. Женщина сразу расставила все точки над «И» – это ее первый и последний комментарий за все время.

- Произошло то, что в отношении моей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, были совершены развратные действия сексуального характера. Везде транслируют ложь. Я очень сочувствую родным и близким этих парней, но по-другому поступить не могла – я мать, и это мой долг, как по совести, так и по закону. Молчать и скрывать все я, как мать, не имела право, - сходу заявила Анастасия. За два года у нее изрядно накипело.

Она признается, что после того, что произошло, ее семье живется нелегко.

- Моя позиция такова: я не Бог и не судья – не мне, как говорится, судить. Как должно быть, так и случится. Я сообщила в органы, а они пусть разбираются. Жалею только, что Монаха (фамилия Димы – прим.ред.) на домашнем аресте оставила на целый год. Мою жалость и порядочность приняли за слабость и неуверенность. Жаль, - добавила мать Марины.

На то, что сейчас пишут в прессе и социальных сетях о ее дочери и семье, Анастасия не обращает внимание. Она рассказала «КП», что у нее растут четверо детей, которые очень ее любят и ценят.

- Правда – она всегда правда, везде, и время ее не сотрет. У нас порядочная семья, Мы через все пройдем и все выдержим достойно, - высказалась Анастасия.

1 сентября 2017 года Марина, которой на тот момент было всего 12 лет, пришла пьяная в гараж к двоим малознакомым парням и предложила выпитьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По ее словам, Марина до сих пор чувствует себя неважно. Девочке тяжело пережить случившееся, но она старается.

- Она никому не показывает, что ей тяжело, так как характер у нее есть, и еще какой! Ее постоянно пытаются обидеть, унизить. Наша семья в колхозе считается приезжей и чужой. Они здесь все родственники. Я ни с кем не общаюсь, не сплетничаю – менталитет немного другой. А их это злит. Марина – как изгой. Но она держится, как может, - вздыхает многодетная мать.

Говоря о будущем своей, уже 15-летней, дочери, Анастасия не скрывает, что Марина планирует окончить школу на хорошие оценки, получить высокий балл и поступить в университет на юридический факультет.

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