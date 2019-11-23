«Новая Шурыгина»: Двоих парней из Нижнего Новгорода осудили за изнасилование пьяной 13-летней школьницы

Громкий скандал разразился в Нижегородской области после пьяной тусовки в гараже. Двое молодых людей попали на скамью подсудимых по обвинению в изнасиловании школьницы. Одного из них приговорили к 12 годам тюрьмы, второго – к 6. Один признал свою вину, а второй – нет. Сейчас защита пытается доказать, что парня осудили незаконно, потому что его «оклеветала» та самая школьница.

История тянется уже больше двух лет – с 1 сентября 2017 года. В тот день пьяная 13-летняя Катя пришла в гараж к своим знакомым, Дмитрию и Сергею, и предложила выпить. О том, что было дальше, в своей петиции, опубликованной в Интернете и адресованной Следственному комитету России, рассказала знакомая Димы – Вика.

По ее словам, Сергей принял предложение веселой Кати и они начали распивать спиртные напитки. А вот Дима отказался. Через некоторое время друг попросил Диму уйти, после чего переспал с пьяной школьницей.

- Спустя год после того, как данная ситуация имела место быть, мать Катерины написала заявление на Сергея об изнасиловании своей дочери. Дмитрий был вызван в качестве свидетеля стороны защиты, а после допроса был задержан как обвиняемый, - говорится в петиции.

Вика уточнила, что после того, как ее друга приговорили к шести годам ареста, суд отклонил более 20 ходатайств об изменении меры пресечения.

- Показания потерпевшей и ее матери расходятся, девушка часто путается в том, что говорит. Со стороны Дмитрия приехали все вызываемые свидетели, которые подтвердили его невиновность. Были проведены госэкспертизы, доказывающие невиновность нашего друга и невменяемость Катерины, а также то, что она может сильно преувеличивать, - пишет Вика.

Осужденный Дима не признает свою вину и утверждает, что не совершал никаких действий по отношению к Кате.

- Нашей целью является создание общественного резонанса вокруг этой ситуации, потому как человеку, который невиновен, выдвигают обвинение по стате, предусматривающей от 12 до 20 лет. Помогите нам сделать так, чтобы справедливость наконец-то появилась и в этом деле! – просит подруга Димы.

В социальных сетях уже прозвали 13-летнюю Катю «нижегородской Дианой Шурыгиной». «Комсомолка» следит за развитием событий.

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