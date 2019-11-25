«Была слишком пьяная»: Появились подробности двойного изнасилования 12-летней школьницы из Нижнего Новгорода

Громкий скандал разразился в Нижегородской области в минувшие выходные. Опубликованная в Сети петиция в защиту 19-летнего Дмитрия Монаха, которого вместе с другом осудили за изнасилование малолетней школьницы, собрала уже более тысячи подписей. Молодой человек утверждает, что даже не касался потерпевшей, однако никакие доказательства не помогли ему избежать приговора – 6 лет тюрьмы.

История запуталась донельзя: заявление в полицию было написано спустя год после случившегося, показания постоянно путаются, а о самой девочке ходят далеко не положительные разговоры. В распоряжении редакции «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» оказался приговор, вынесенный Диме, в котором подробно рассказывается о том дне, когда он якобы принудил знакомую к сексу.

Две полторашки и два срока

1 сентября 2017 года пьяная Марина (имя потерпевшей изменено – прим.ред.), которой на тот момент было 12 лет, пришла к знакомым парням в гараж и предложила выпить. С собой, судя по документу, у девочки были две бутылки с алкоголем (каждая – по полтора литра). Сергей согласился, а Дима отказался. Дальше показания участников скандала кардинально разнятся.

Марина утверждает, что попросила ребят дать ей выспаться, потому что «не контролировала свои действия».

- Когда проснулась, рядом с ней на сложенном диване сидел Дима. Она, потерпевшая, по его требованию делала минет. Она не сопротивлялась, так как не понимала, что происходит. Когда действия закончились, Дима спросил: «Интим будет?», она ответила отрицательно и он ушел. Потом пришел Сергей и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - говорится в постановлении суда на основании слов Марины.

О случившемся девочка рассказала маме лишь летом следующего года. Мол, ей было стыдно за то, что в тот вечер она была пьяная. Но утверждает, что это точно был Дима, потому что узнала его по фигуре, росту и голосу. Интимную связь со вторым парнем, Сергеем, Марина признает. Более того, после этого она не раз с ним спала.

- Не рассказала маме, потому что считает, что сама виновата в случившемся, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому это произошло. Ей было очень стыдно. До 1 сентября 2017 года она была девственницей, - гласит документ. Девочка четко указала расположение мебели в гараже и его местонахождение, но при этом не помнит, был ли окончен половой акт и во сколько все произошло.

Дима же утверждает, что он, в отличие от Сергея, с девочкой не спал.

- Услышал скрип двери, Сережа выключил свет. В 22:10 Дима собирался уходить, но услышал от Марины фразу: «Стой, погоди. Позови парня, у которого я спрашивала фамилию. Я хочу, чтобы он это увидел». Монах крикнул, что ушел, и вышел из гаража. И прошел к родителям, - указано в показаниях обвиняемого.

Дима утверждает, что и пальцем школьницу не трогал. Его приговорили к 6 годам тюрьмыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Через год мама Марины написала заявление в полицию на Сергея. В тот момент Дима служил в армии, а, когда вернулся, был вызван на допрос в качестве свидетеля и тут же оказался в списке подозреваемых.

После расследования суд постановил: приговорить Сергея к 12 годам лишения свободы, Диму – к 6.

О Диме в родном поселке под Нижним Новгородом отзываются исключительно положительно. «Комсомолке» удалось пообщаться с несколькими знакомыми Димы, и все как один твердят – парня посадили незаконно!

- Все показания основываются только на словах этой Марины и ее матери. Да и заявление было написано через год после всего этого, странно, - говорит Полина (имя изменено - прим.ред.). По словам друзей молодого человека, он только недавно вернулся из армии и планировал строить карьеру в крупной компании.

«Беспорядочные связи – не для него», «Он не стал бы спать с малолеткой!», «Он был верующим и добрым, не способным на такое» - в унисон твердят ребята.

О том, какие слухи ходят о Марине, мы уже рассказывали.

- Это девушка легкого поведения, если вкратце. Слишком доступная девица, злоупотребляет алкоголем, курит с малого возраста. Девственность потеряла давно, с 11 лет рассылает парням-старшеклассникам обнаженные фото, - поделилась одна из местных жительниц с корреспондентом «Комсомолки» на условиях строгой анонимности.

В распоряжении редакции КП оказались компрометирующие переписки школьницы с другом

Депрессия и полмиллиона компенсации

В документах также есть показания матери Марины – Анастасии. По ее словам, в тот вечер, 1 сентября 2017 года, ее дочь пришла домой в разорванной одежде и сильно пьяная.

- Она вернулась, у нее висела лямка от бюстгальтера расстегнутая, другой лямки не было. От Марины исходил сильный запах бензина, она не стояла на ногах, на второй этаж по лестнице подняться не смогла, - говорится судебном акте.

Известно, что школьница состоит на учете у врача-психиатра и употребляет лекарства от бессонницы. По словам ее родных, после 1 сентября 2017 года, у нее начались проблемы с учебой и депрессии. Мать девочки заявила иск о взыскании с Димы денежной компенсации морального вреда.

- У Марины ухудшилось здоровье, участились случаи приступы бронхиальной астмы, ухудшилось зрение, ей рекомендовано длительное лечение у врача-психиатра, - указано в документе. В итоге мать девочки попросила взыскать полмиллиона рублей.

А был ли секс?

- Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, а также объективными материалами уголовного дела, в том числе протоколами осмотра места происшествия, выемки, осмотра предметов, предъявления лица для опознания, очной ставки и заключениями судебных экспертиз. Суд относится критически к показаниям подсудимого, - гласит постановление.

Показания друзей Марины и ее родных указывают на то, что Дима виновен. Однако даже после приговора близкие молодого человека пытаются добиться справедливости. По их словам, после того, как парень оказался под арестом, было отклонено более 20 ходатайств.

Что же это – история «о новой Диане Шурыгиной», которой Марину уже прозвали нижегородцы, или справедливое наказание? Родные Димы до сих пор твердят – его посадили по ошибке. И это подтверждают следственные эксперименты, о которых рассказали адвокат и родные парня.

Продолжение следует…

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