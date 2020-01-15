Назван ТОП-5 самых громких преступлений в Нижегородской области

Сегодня в России отмечается девять лет со дня образования Следственного комитета. Сотрудники именно этого ведомства занимаются расследованием самых жутких и шокирующих преступлений: убийства, нападения на детей, коррупция. В день образования комитета "Комсомолка" вспомнила самые громкие преступления последнего времени.

Убийство Еленой Каримовой маленьких детей

Это резонансное дело потрясло не только всю область, но и всю страну. В мае 2018 года 27-летняя нижегородка Елена Каримова задушила, а затем сожгла двух своих маленьких детей - четырехлетнюю Хадижу и двухлетнего Сулеймана. Их тела через несколько дней после убийства были обнаружены на заброшенном овощехранилище в Семеновском районе. Вскоре после задержания женщина признала свою вину, объяснив чудовищное преступление нехваткой денег. Однако позднее она принялась все отрицать. Тем не менее весной 2019 года судом она была признана виновной в совершении жестокого убийства и была приговорена к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Убийство Каримовой малолетних детей

Дело «черных риэлторов»

Банда «черных риэлторов» под прикрытием полицейских орудовала в Нижнем Новгороде с 2014 по 2016 годы. Их жертвами становились в основном злоупотребляющие спиртным нижегородцы. Действовали они всегда по одной и той же проверенной схеме: обманом и шантажом втирались в доверие к неблагополучным товарищам, у которых в собственности было жилье. Потом переписывали их квартиры на себя, а если что-то шло не по плану, то попросту убивали владельцев. В конечном итоге к ответственности были привлечены десять человек, трое из которых являлись сотрудниками полиции. В прошлом году суд вынес всем им наказание: семь человек были приговорены к тюремному заключению на срок от 4 месяцев до 19 лет. Трое подсудимых отделались условным наказанием.

Приговор одной из участниц этого синдиката до сих пор не вынесен.Фото: СОЦСЕТИ

Торговля новорожденными детьми

Еще одним резонансным делом, прогремевшим на всю Россию, стал синдикат по продаже детей. Накрыть преступную схему удалось благодаря москвичке, заметившей необычное объявление о продаже ребенка в интернете. В результате под следствием оказалась многодетная 38-летняя нижегородка Валентина Ляпунова и ее более молодая подельница. За 300 тысяч рублей они предлагали бездетным родителям любого младенца! Решением суда одна из них приговорена к пяти годам тюрьмы, второй фигурантке этого дела приговор еще не вынесен.

Коррупционные дела Ингликова и Щеголева

В прошлом году на скамье подсудимых оказались сразу два бывших чиновников: экс-директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» и по совместительству депутат городской думы Николай Ингликов и экс-директор департамента строительства городской администрации Юрий Щеголев. Их обоих признали виновными в получении крупных взяток. Николая Ингликова приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в 6 миллионов 200 тысяч рублей, а его коллегу по несчастью Юрия Щеголева - к семи годам тюрьмы и штрафу в размере 13 миллионов рублей.

Ради незнакомой женщины Сергей Анучин пожертвовал собственной жизнью.Фото: СОЦСЕТИ

Убийство 18-летнего жителя Павлова

Недавние новогодние праздники тоже начались с громкого преступления. На это раз в центре внимания страны оказался небольшой городок Павлово, где 3 января рецидивист зарезал 18-летнего Сергея Анучина, вступившегося за незнакомую женщину. Год назад вышедший из колонии 58-летний мужчина пытался ограбить подвернувшуюся прохожую. Однако ей на выручку поспешила группа молодых людей. Не ожидавший отпора рецидивист достал нож и напал на ребят. В результате один из них - 18-летний Сергей Анучин - погиб на месте, а его приятель Данила Небогатов оказался в больнице. Следственный комитет уже представил героев к наградам.