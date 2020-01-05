2020-01-05T20:35:37+03:00
Происшествия

«Убили накануне дня рождения»: В Павлове зарезали 18-летнего парня, вступившегося за женщину

Теперь молодого человека хотят представить к награде посмертно [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Убили накануне дня рождения»: В Павлове зарезали 18-летнего парня, вступившегося за женщину.«Убили накануне дня рождения»: В Павлове зарезали 18-летнего парня, вступившегося за женщину.Фото: СОЦСЕТИ
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4 января 18-летний житель Павлова Сергей Анучин должен был отметить свой день рождения. Однако вместо этого семье пришлось готовиться к похоронам.

Вечером 3 января Сергей вместе с друзьями пошел прогуляться по городу. Настроение у всех было праздничное – только что отгремел Новый год, а буквально на следующий день у Сергея должен был быть день рождения. Как вдруг в темноте парни услышали крик и увидели перепуганную женщину. Над ней возвышался здоровенный верзила с седой бородой.

- Серёжа Анучин вечером с другом шли по городу и увидели, как возле детского сада мужчина напал на девушку. Ребята бросились на помощь, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - В этот момент преступник выхватил нож. Сергею воткнули лезвие прямо в сердце, он скончался на месте. Его приятель получил несколько ножевых, но остался жив и сейчас находится в больнице. Девушке удалось сбежать. Преступник задержан.

Вовремя подоспевшие прохожие успели вызвать скорую помощь. Однако спасти Сергея не удалось.

- Мы как раз проезжали мимо, - рассказал свидетель происшествия Андрей Логинов. - Увидели, как малолетки дерутся. Вышли, чтобы разнять. А оказалось, они сцепились с грабителем. Мы сразу подъехали. Пока выходили, тот деру дал: один парень держался за живот, другой прошёл пару метров и упал. Мы позвонили в 112, но парень умер у нас на глазах. После милиция приехала: все спросили, пошли искать. Скорая забрала второго парня, на первого даже не посмотрели.

Произошедшая трагедия стала темой номер один в Павлове. Это обсуждают все от мала до велика. Парнишку, вступившегося за женщину, горожане считают настоящим героем. Сегодня около полудня прошли его похороны. Как нам сообщили в администрации города, парня посмертно планируют представить к награде Теперь некоторые местные жители предлагают поставить ему памятник.

Сейчас парня хотят представить к награде. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас парня хотят представить к награде.Фото: СОЦСЕТИ

- Как же жаль, что такие молодые парни уходят, боже мой. Ещё более жаль, что из-за подонков, трусов и скотов. Соболезную родным и близким, - прокомментировал эту ситуацию Дмитрий Милютин.

- Возможно, я буду неправ, и все было совсем по-другому. Но, на мой взгляд, трагедия, которая произошла с нашими земляками, павловчанами, молодыми ребятами вступившимися за женщину достойна уважения, - уверен Аваз Каквасов. - Не хватило жизненного опыта, но разве есть в этом их вина? Вероятней всего их оппонентом был бродяга, придерживающийся понятий, достал нож - режь. И ребята такого не ожидали, основываясь на том, что в этой ситуации можно решить все словами, при их численном преимуществе.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, в настоящее время убийца молодого человека уже арестован.

- Нижегородскими следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – По горячим следам удалось установить личность и задержать подозреваемого в совершении этого преступления. Ранее этот 58-летний мужчина уже был неоднократно судим, в том числе и за совершение аналогичных преступлений.

Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родственникам и близким Сергея Анучина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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