Экс-главу департамента строительства Юрия Щеголева приговорили к 7,5 годам в колонии строгого режима

Бывшего главу департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрия Щеголева приговорили к 7,5 годам тюрьмы за получение взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник был взят под стражу прямо в зале суда.

- Следствием и судом установлено, что 2 мая 2018 года в салоне автомашины «Лексус» Щеголев получил от директора строительной фирмы очередную часть взятки в сумме 800 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области. – При этом общий размер заранее оговоренной суммы составил 6,5 миллионов рублей. Взятка была дана за совершение действий, направленных на признание фирмы победителем аукциона на выполнение работ по строительству детского сада в ЖК «Зенит» Советского района.

Бывшего чиновника признали виновным в получении крупной взятки.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По данным следствия, его противоправные действия были пресечены в результате совместных действий следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников регионального УФСБ.

- В ходе предварительного расследования все полученные подозреваемым деньги были изъяты, а на принадлежащий ему автомобиль – наложен арест. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал в полном объеме, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. - Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 13 миллионов рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.