«У нас детей много!»: Синдикат по продаже детей накрыли в Нижнем Новгороде

«Интернет-магазин» с новорожденными

- Мне надо дом купить – стоит от 300 до 500 тысяч рублей. А в обмен я вам здорового ребеночка отдам. Зовут Ванечка, только-только родился, - увидев такое объявление на очередном форуме для приемных родителей, москвичка Наталья Иннокентьева (имя героини изменено – прим. ред.) не поверила своим глазам. Неужели и, правда, в интернете можно вот так запросто купить малыша?

Много лет они с мужем-программистом Виталием пытались завести ребенка, да только все без толку - не помогало ни дорогостоящее лечение, ни новомодное ЭКО. Волей-неволей напрашивался единственный вариант - усыновление. Но и тут, как рассказывали друзья, было немало препятствий: долгая бумажная волокита, куча справок и экспертиз. И вдруг – такое: на первом же попавшемся сайте им предлагают… купить новорожденного. Причем на все про все уйдет максимум неделя.

- Виталик, кажется, мне только что предложили купить ребенка, - ошарашено уставившись в монитор, пробормотала женщина.

В первую минуту ей хотелось закрыть эту ссылку и никогда больше не открывать. Но тут вмешался в дело супруг.

- Наташ, ну откажешься ты, они кому-нибудь другому этого ребенка втюхают, - уговаривал ее Виталий. – И неизвестно еще, в какие руки он попадет – вдруг на органы отправят или к каким-нибудь педофилам. Нельзя это дело бросать так просто, их надо в полицию сдать. Вдруг это целый синдикат?

Как оказалось впоследствии, автором шокирующего объявления была 38-летняя многодетная мать-одиночка из Нижнего Новгорода Валентина Ляпунова. У нее в семье и без того уже подрастали четыре сыночка и лапочка-дочка. И еще один голодный рот в планы никак не вписывался.

Малыш появился на свет семимесячным, и его сразу выставили на продажу. ФОТО: движение "Альтернатива".

- На восьмом месяце беременности я сделала кесарево сечение, - рассказывала москвичам Валентина. – Ну, сами понимаете, чтобы соседи лишние вопросы не задавали: куда ребенок делся, кто отец, как роды прошли… А тут никто даже ничего не заметил. Так что можете не переживать, все сделаем в лучшем виде: и ребенка получите, и документы на него. Можете приезжать в Нижний Новгород.

Показала «товар» лицом

Перепуганные серьезностью намерений нижегородки потенциальные родители тут же позвонили в движение «Альтернатива», специализирующееся на борьбе с рабством. Помогать людям в подобных ситуациях им не впервой.

- На сайтах и форумах для приемных родителей нередко можно встретить торговцев детьми, - признает сотрудник движения Юлия Луганская. – С виду эти объявления выглядят, как все остальные: типа «Отдам ребенка на усыновление». Но внутри сидят торговцы, которые тут же начинают тянуть деньги. Когда к нам обратилась семья Иннокентьевых, мы сразу поняли, что в данном случае речь идет о преступлении, и подключились к этому делу. Мы посоветовали им соглашаться на все условия торговки детьми, но держать нас в курсе происходящего.

Условия эти, надо сказать, были довольно прозрачными: пара должна приехать в Нижний Новгород, передать 300 тысяч рублей Валентине и тут же забрать ребенка и документы на него – один-в-один как сходить в магазин за батоном колбасы.

- Валентина уверяла, что в Нижнем Новгороде у нее есть нотариус, который может сделать любые документы, - вспоминает Татьяна Иннокентьева. – На встречу с нами она пришла с новорожденным и старшей дочкой лет пяти. С виду Валентина создавала впечатление обычной многодетной мамочки – ни за что не подумаешь, что она не прочь продать своих малышей.

На встречу Валентина Ляпунова пришла подготовленной: умело рекламировала «товар», показывала готовые документы и норовила ускорить продажу.

- Вы только посмотрите, какой он: красивый, умный, здоровенький, - взахлеб рассказывала женщина. – Такой вас обязательно будет радовать!

Вот только когда потенциальные покупатели открыли эти документы, то ахнули – в свидетельстве о рождения матерью ребенка была прописана вовсе не Валентина Ляпунова, а некая… Виктория Мирзанова (имя героини изменено – прим. ред.).

Любимица волонтеров

Кто же такая Виктория Мирзанова? Будучи родом из Тульской области, эта женщина уже несколько лет жила в прислугах у Валентины. Имея от рождения серьезное психическое заболевание, она умудрилась полностью впасть в зависимость от нее: не умела ни читать, ни писать, ни даже отыскать дорогу домой. Познакомились женщины в Дивеевском монастыре, где обеим помогали монахини – дескать, у обеих сложный период в жизни. А оттуда Валентина увезла новую подругу прямиком к себе домой.

- Ой, да она за тарелку супа душу продаст, - не раз говорила про нее многодетная мамочка. – Повезло мне с ней: она и стирает, и убирает, и с детьми помогает. В общем, золото! А главное – дура полная!

Было у Вики и еще одно неоспоримое достоинство – наличие квартиры в Тульской области, которую она унаследовала напополам с братом. Чтобы иметь прямой доступ к недвижимости, Валентина заблаговременно оформила доверенность на свое имя – в случае чего она могла полностью представлять интересы своей подопечной. Одновременно с появлением такой помощницы слава Валентины начала приобретать поистине общегородские масштабы. К тому времени она уже считалась матерью пятерых детей и любила пожаловаться на свою судьбу всем подряд.

Валентина обещала, что через больницу можно с легкостью получить ребенка. ФОТО: движение "Альтернатива".

- Я ведь на них на всех получаю всего шесть тысяч рублей! А им и еду надо купить, и какую-никакую одежку, и за съемную квартиру заплатить, - перечисляла мать-одиночка отзывчивым нижегородцам. – Если вы мне не поможете, совсем по миру пойду.

И желающих помогать многодетной матери было хоть отбавляй: кто деньгами, кто вещами – поток благодетелей был неиссякаем.

- Волонтеры со всего Нижнего ей постоянно везли и везли всякую всячину, - вспоминают соседи Валентины Ляпуновой. – Часть вещей она оставляла себе, часть – выбрасывала, а часть – продавала на сайтах бесплатных объявлений.

Никто из благодетелей даже не догадывался, что якобы съемная квартира давно уже в собственности у Валентины. Да и вообще капиталец у многодетной мамочки сколочен был немалый – одних только юридических лиц на нее было оформлено штук пять.

- Среди них был один благотворительный фонд и несколько фирм-однодневок, - рассказывает Юлия Луганская. – Одна из них, как рассказывают соседи, специализировалась на найме гувернанток и нянечек. Якобы она брала с людей деньги за помощь в трудоустройстве, а потом растворялась.

Примерно в это же время Валентина впервые угодила в поле зрения правоохранительных органов – правда, вовсе не из-за подставных фирм. В августе 2015 года многие нижегородцы получили странные платежки за коммунальные услуги. С одной стороны на ней числились неимоверные долги – аж в 27 тысяч рублей, а на обороте – слезливые призывы о помощи от многодетной матери-одиночки Валентины. Долго гадать, откуда у них взялись такие долги, нижегородцы не стали, а пошли прямиком в полицию. Там-то и выяснилось, что все платежки были липовыми.

- Мы действительно проводили тогда проверку в отношении Валентины Козловой, так тогда звали эту гражданку, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду. – Однако в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления.

Несмотря на то, что Валентине тогда удалось ускользнуть от ответственности, свою аферу с платежками ей пришлось свернуть – слишком уж рискованно было снова попадаться на глаза полиции. Нужно было срочно искать другое поле деятельности. Тут-то и пригодилась оформленная когда-то Викторией доверенность.

«Оформим ребенка по трем документам»

- Кто такая Виктория Мирзанова? – не унималась Татьяна Иннокентьева, увидев странное свидетельство о рождении. Сделка явно пошла не по плану, намеченному Валентиной.

- Понимаете, я хотела материнский капитал оформить на этого ребенка, поэтому и записала его на Вику, - принялась объяснять торговка живым товаром. – Но вы не переживайте, она все подпишет – и отказ, и любые документы, что я скажу.

По совету сотрудников «Альтернативы», москвичи заартачились и стали отказываться от сделки. Тут-то Валентина и пошла ва-банк – терять таких заманчивых клиентов в ее планы не входило!

- Если у вас есть какие-то сомнения насчет этого ребенка, мы сможем предложить вам другого, - выпалила она.

- А у вас и другие дети есть? – поперхнулась Татьяна.

- Да, у нас их много! Только придется немного подождать, - пояснила она. – У нас в Нижнем есть врач, который за деньги оформляет детей-отказников. Вам нужно будет только встать в очередь и ждать. Как только появится подходящий ребенок, мы вам сообщим. Подъедете в определенную больницу, в которую мы скажем, и сдадите копии трех документов: паспорта, СНИЛС и медицинского полиса. В течение трех дней вам выдадут ребенка и справку о его рождении в этой больнице. Потом передадите мне деньги – и все, сделка закрыта.

От такой чудовищной простоты Татьяна обомлела – купить малыша было не сложнее, чем оформить экспресс-кредит. Оно и понятно, ведь в этом деле Валентина была отнюдь не новичок – пять лет назад она точно также сама купила в Москве двоих своих старших детей. Как показала экспертиза, проведенная следствием, оба ребенка генетически не были ее детьми. Сейчас по этому факту уже возбуждено уголовное дело московским следственным комитетом.

От потенциальных покупателей Валентина не скрывала, что деньги ей нужны на покупку дома. ФОТО: Движение "Альтернатива".

- Разумеется, узнав об этой схеме, мы сразу отправились в полицию и следственный комитет, - рассказывает представитель движения «Альтернатива» Юлия Луганская. – Поначалу наши заявления не приняли всерьез, поэтому пришлось обратиться в СМИ. К счастью, в конечном итоге эта история получила общественный резонанс и Валентина Ляпунова была арестована. Даже не представляю, сколько еще детей могло быть задействовано в этой схеме. По сути, тут могли быть не только отказники, но и обычные дети, родителям которых просто могли сказать, что ребенок умер.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следственными органами установлена причастность 38-летней женщины к торговле несовершеннолетними, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - Сейчас она заключена под стражу. В ходе расследования уголовного дела местонахождение малыша, которого подозреваемая пыталась продать, установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Примечательно, что у подозреваемой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей. В ходе проведения генетических экспертиз установлено, что двоим из них она не является биологической матерью. В настоящее время все несовершеннолетние дети помещены в социальные центры и медицинские учреждения. Кроме того, установлено, что в отношении указанной женщины, которая по аналогичной схеме продавала новорожденных детей, расследуются уголовные дела следователями в Москве.