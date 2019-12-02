Николай Ингликов отправится в колонию строгого режима на восемь лет

Экс-директора МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» Николая Ингликова признали виновным в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Как выяснилось в ходе следствия, в период с октября 2017 года по март 2018 года 55-летний чиновник ежемесячно получал взятки от смотрителя Новосормовского кладбища за покровительство по службе. Общая сумма взятки за это время составила 620 тысяч рублей. 27 марта 2018 года при получении очередного транша на сумму 160 тысяч рублей противоправные действия подсудимого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, с марта 2017 года по март 2018 года Николай Ингликов, угрожая уволить двух работников еще одного нижегородского кладбища, заставил их ежемесячно передавать по 50 тысяч рублей для оплаты строительных работ на кладбище, превысив тем самым свои должностные полномочия.

Свою вину Николай Ингликов так и не признал. В ходе расследования на его имущество на общую сумму более 100 миллионов рублей был наложен арест. Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6 миллионов 200 тысяч рублей.